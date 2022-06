Une célébration de la vie au 2e anniversaire du décès de Chantel Moore à Fredericton

Plus de 70 personnes se sont rencontrées au cimetière Old Burial Ground.

La célébration de la vie a débuté à la Place des officiers, où le groupe a lancé une marche vers le lieu de sépulture de Chantel Moore, dans un exercice symbolisant la tradition dans la culture autochtone qui veut que les hommes soient des protecteurs.

Plusieurs personnes assistant à la cérémonie étaient vêtues de jaune et d’or, en l’honneur du dicton préféré de Chantel Moore, « Stay Golden ». Photo : Mrinali Anchan/CBC

C’est une façon traditionnelle pour les hommes d’être les protecteurs de nos nations, alors je voulais dire que ce sont les hommes qui devraient se tenir debout pour protéger les femmes , a déclaré le grand chef de Wolastoq, Ron Tremblay.

Stay Golden

Plusieurs personnes assistant à la cérémonie étaient vêtues de jaune et d’or, en l’honneur du dicton préféré de Chantel Moore, Stay Golden .

La jeune femme de 26 ans, de la Première Nation Tla-o-qui-aht de la Colombie-Britannique, a été atteinte mortellement d’une balle tirée par un policier au cours d’un contrôle de bien-être , le 4 juin 2020 à Edmundston.

L'agent n’a jamais fait l’objet d'accusations criminelles.

La même semaine, Rodney Levi, de la Première Nation de Metepenagiag, a été tué par deux balles par un agent de la GRC qui avait répondu à un appel à l’aide.

Ces décès ont déclenché un tollé au sujet du racisme systémique et de la façon dont la police répond aux personnes en détresse mentale.

Un homicide, selon le coroner

Une enquête du coroner a conclu que la mort de Chantel Moore est un homicide.

Les Premières Nations demandent la formation des agents de police sur la façon d’agir de façon appropriée lors des rencontres avec les peuples autochtones et la mise en œuvre d’une unité d’enquête autochtone spécialisée pour superviser et guider tous les cas impliquant des peuples autochtones.

Chantel Moore a été mortellement atteinte par balles le 4 juin 2020. Photo : archives

J’espère qu’aujourd’hui, nous présenterons des recommandations plus fermes pour la police municipale, la police provinciale et la police fédérale , a poursuivi Ron Tremblay. Nos traités étaient fondés sur la paix et l’amitié, alors nous sommes ici pour maintenir la paix et l’amitié.

Lisa Perley-Dutcher, de Neqotkuk, anciennement connue sous le nom de Première Nation de Tobique, a déclaré que le rassemblement avait lieu en même temps qu’une marche semblable en Colombie-Britannique, tenue par la mère de Chantel Moore.

Nous faisons cela en solidarité avec eux en ce moment , dit-elle.

D’après un reportage de CBC