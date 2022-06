L’équipe de l’ERD optimiste sur son avenir politique

Au terme des discussions, les participants ont conclu que le parti a toujours sa raison d'être dans le paysage politique de Saguenay, mais des changements devront être apportés.

Le président de l'ERD, André Brassard-Aubin a admis que le parti se dirige vers de grands changements. On a tout regardé, on a regardé autant au niveau des stratégies, au niveau du nom, qu'au niveau du leadership, on a regardé tous les aspects.

L'Équipe du renouveau démocratique était auparavant dirigée par l'ancienne mairesse de Saguenay Josée Néron, qui n’était d’ailleurs pas présente à cette assemblée. Dans la foulée de sa défaite électorale en novembre dernier, M. Bouchard a pris la tête de cette formation politique. Ce conseiller municipal est désormais l'unique représentant de l'ERD présent à l'hôtel de ville de Saguenay.

C’est d’avoir un parti politique qui est vivant, c’est un travail continuel qu’il faut faire , a-t-il mentionné à la fin de la rencontre à huis clos.

Selon plusieurs membres, l'évènement a permis de repenser les fondements de ce parti politique municipal.

On sort complètement positif, l’avenir est là et le besoin aussi , affirme le membre du conseil d'administration, André-Michel Tremblay.

Je m’occupe du membership et je voyais que ça baissait, mais ça m’a donné un petit coup pour dire : "ah on continue!" , a ajouté une autre membre du C.A, Lise Belley.

Le conseil d’administration présentera les résultats de ce colloque aux membres lors de la prochaine assemblée générale du parti, à l’automne.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.