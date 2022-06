Les Cataractes de Shawinigan l’emportent facilement 5-1 à Charlottetown

Au début de la partie, les Islanders ont raté quelques occasions de compter. Les joueurs étaient assez présents dans l’espace des Cataractes, mais il n’en a fallu de peu pour que la tendance soit inversée.

C’est Pierrick Dubé des Cataractes qui a donné le ton à cette première rencontre en marquant le premier but de la soirée. L’équipe était alors en avantage numérique où elle opère généralement très bien.

Le but égalisateur est venu peu de temps après. Une trentaine de secondes avant la fin de la première période, Brett Budgell des Islanders est parvenu à compter dans le filet d’Antoine Coulombe.

Les joueurs des Cataractes célèbrent leur victoire contre les Islanders. Photo : CHL TV

Une deuxième période enflammée

La deuxième période a été celle de Xavier Bourgault. Le numéro 98 a réussi à mettre la rondelle dans le filet des Islanders à deux reprises dont la première fois dans les 2 premières minutes de la deuxième période.

On jouait de la bonne façon en offensive et ça nous a créé du momentum. On est un groupe soudé et ça se voit sur la glace , a-t-il expliqué en conférence de presse après le match.

Les Islanders ont tenté de reprendre le contrôle du jeu, mais sans succès. Et c'est Lou-Félix Denis qui a compté le quatrième but de son équipe.

De longues minutes se sont écoulées pendant la troisième période alors qu’aucune des deux équipes ne parvenait à mettre la rondelle dans le filet de l’adversaire. À ce moment, certains joueurs ont sorti les poings. Martin Has des Cataractes et Sam Bowness des Islanders ont d’ailleurs tous les deux écopé d’une punition de cinq minutes en raison d’une bataille.

La tension était forte à certains moments de la soirée. Photo : CHL TV

Finalement, le capitaine des Cataractes, Mavrik Bourque, a marqué le cinquième but alors que Shawinigan se trouvait en avantage numérique. Une victoire sur toute la ligne pour ses troupes.

Les Shawiniganais de tout cœur avec leur équipe

Plusieurs fans étaient sur place à Charlottetown. Le fan-club avait nolisé un autobus pour pouvoir transporter des partisans. Selon l'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, cela a joué en faveur de son équipe. Ça démontre encore à quel point on a des fans exceptionnels qui sont derrière leur équipe , a-t-il lancé quelques minutes après la victoire.

« Je suis satisfait du score de ce soir. Ç'a été un bon match. » — Une citation de Daniel Renaud, entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan

La Ville de Shawinigan avait pour sa part organisé un rassemblement à Espace Shawinigan. Les partisans pouvaient y suivre la partie en direct sur des écrans géants. La capacité était limitée à 850 personnes.

À lire aussi : Cataractes : à guichet fermé pour la finale, un vol nolisé vers Charlottetown

Le combat pour la Coupe du président se poursuit dimanche à 18 h, toujours à Charlottetown. Après l’avoir emporté en demi-finale contre les Remparts de Québec, le défi des Cataractes est maintenant de répéter le même scénario en affrontant l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard.