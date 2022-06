Terres agricoles gorgées d’eau : des producteurs inquiets pour leurs récoltes

Plus de 170 millimètres de pluie sont tombés au Lac-Saint-Jean au mois de mai et certaines terres agricoles sont encore gorgées d'eau. Plusieurs agriculteurs situés dans le Haut du Lac-Saint-Jean ne sont même pas en mesure de semer leurs champs.

La ferme de David Hossay située à Albanel produit du blé, de l’orge et du canola. Habituellement plus de 80 % de ses champs sont semés. Mais cette année, c'est à peine 30 %.

Il n'est même pas en mesure d'amener de la machinerie sur ces terres.

« On fait des traces, on n'est pas capables d'aller dans les champs. » — Une citation de David Hossay, producteur céréalier

Je n’ai jamais vu ça de ma vie!, déplore le producteur laitier Michel Frigon. Normalement fin mai début juin j'ai fini.

La situation est la même pour le producteur et vice-président des producteurs de lait régional Michel Frigon. Ça colle dans les roues, ça fait des mottes de terre, là les roues sautent, les semis ne sont pas faits à la bonne profondeur, tout est affecté , dit-il inquiet.

À partir de Chambord, en venant par Normandin jusqu'à Saint-Augustin. Il n'y a pas juste le lac Saint-Jean qui est plein, nos drains, nos sols, la nappe phréatique est extrêmement haute , renchérit le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge.

Prévisions difficiles

Alors que la période de semence est retardée, les agriculteurs ne savent pas à quoi s’attendre pour le reste de la saison. D'autant plus que les dates limites pour assurer les récoltes par la financière agricole approchent.

Normalement, j'ai des revenus de 800 000 $, mais avec ce qui est là, j'en ai pour 250 000 $ mais les dépenses sont là , mentionne David Hossay qui doit déjà jongler avec la hausse des coûts de production.

Ça me réveille la nuit, confie Michel Frigon. Je pense à ça et je me demande comment on va s'en sortir.

Cette situation est une première pour les producteurs, mais ce qui inquiète le plus Mario Théberge c’est que l’avenir de l’agriculture est de plus en plus incertain avec les changements climatiques.

Tu ne peux pas prévoir un programme avant que la situation arrive, c'est des choses qui n'ont jamais été vues. On va devoir s’adapter!

Selon un reportage de Béatrice Rooney.