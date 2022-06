Des enfants sherbrookois organisent une vente-débarras pour aider l’Ukraine

Julien et Flavie, âgés de 11 et 8 ans, ont organisé une vente-débarras pour amasser des fonds pour l'Ukraine et la Croix-Rouge. Ils ont fait le tri dans leurs jouets et leurs livres, ont sollicité parents et amis, et seront à l'œuvre toute la fin de semaine à Sherbrooke.

J’étais dans mon lit, et j’étais un peu triste de ce qui arrivait en Ukraine. Je me suis dit "on pourrait donner de l’argent". [...] Faire une vente de garage, c’est l’fun, et tout l’argent de la vente de garage, on peut le donner aux Ukrainiens , souligne Julien.

Ses camarades de classe et ses grands-parents ont contribué en offrant des objets. On a pas mal de choses. Des jeux, des tisanes, de la confiture, des plantes, on a un peu de tableaux, [des vêtements] , énumère-t-il.

Julien et sa soeur Flavie ont organisé une vente-débarras pour l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

Sa petite sœur Flavie se dit aussi touchée par le sort des Ukrainiens. Moi, je serais très très très triste de quitter ma maison , constate-t-elle.

Radio-Canada a rencontré de nombreux clients qui se sont arrêtés pour soutenir les deux jeunes dans leur projet. Les ventes allaient de bon train samedi, selon la mère des deux enfants, Catherine Palardy.

On a déjà fait plusieurs centaines de dollars depuis le début de la journée. On est fiers, ça va bien fonctionner. J’espère qu’on va avoir assez de stock pour demain, car si ça continue comme ça, on va peut-être être à court. On a de bons vendeurs! , s’exclame-t-elle.

La vent-débarras continuera dimanche. Photo : Radio-Canada

Le père de Julien et de Flavie se dit aussi fier de l’initiative de ses enfants. Ça a été une belle surprise. Je suis super fier d’eux. Ils travaillent fort et participent avec le sourire, c’est super l'fun de voir ça , se réjouit-il.

Avec les informations de jean Arel