Goûter à la liberté en voilier pour un père et une fille de Trois-Rivières

Naviguer avec des dauphins, pêcher au harpon des poissons à déguster le soir même, mais surtout sentir le temps s’écouler, voici à quoi ont ressemblé les 11 derniers mois des Trifluviens Philip Paquin et Océane Routhier. Le père et la fille ont pris le large en voilier en juillet dernier. Leur périple les a menés jusqu’aux Bahamas.

Le duo n’en était pas à sa première aventure. Philip et Océane ont effectué plusieurs voyages sac-à-dos ensemble, mais partir en voilier c’est autre chose, selon eux.

« Ce qu'on a vécu, c'est unique! » — Une citation de Philip Paquin

Ils ont levé les voiles après seulement quelques heures de cours. Plusieurs de leurs amis leur ont prodigué de précieux conseils. On n'est jamais assez prêts et un jour il faut juste partir et le faire , explique Océane.

Leur voyage n’a pas été de tout repos. Ils ont été confrontés à plusieurs intempéries. Ils sont aujourd’hui fiers de l’expérience qu’ils ont gagnée en mer.

On s'est fait surprendre par les forces des vents qui arrivaient plus souvent qu'autrement. C'était des fois trois, quatre jours dans le bateau barricadé parce qu'il y a trop de vent et tu ne peux pas sortir , se souvient Océane.

Philip Paquin une fois rendu aux Bahamas Photo : Facebook/Live Aboard Sailing

Difficile de se rendre aux États-Unis

La fermeture prolongée de la fermeture américaine en raison de la pandémie leur a donné du fil à retordre. Ils s’y sont fait refuser l’accès une première fois après un détour en Nouvelle-Écosse. Ils ont finalement pu traverser la frontière, au moment où celle-ci rouvrait ses portes aux Canadiens.

À un moment donné, tu frappes un point de non-retour. Tu ne peux plus revenir, les marinas sont fermées, il commence à faire trop froid, il y a de la glace. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le 4 novembre, on était en Nouvelle-Écosse et il faisait -3 °C le matin. On est rentré au New Jersey le 8, quand les frontières ont été officiellement ouvertes , relate Philip Paquin.

Une liberté qui vaut de l’or

Les deux acolytes ont saisi la chance qu’ils avaient de profiter de l’instant présent. Côte à côte, ils ont pu observer les étoiles sur le bateau à plusieurs reprises.

Quand toi et moi on était assis dans le bateau à écouter de la musique, à contempler la belle vie, les étoiles dans le ciel quand on naviguait le soir , lance Océane à son père en parlant des plus beaux moments du voyage.

Océane Routhier profite du soleil sur le voilier à quelques kilomètres de Québec. Photo : Facebook/Live Aboard Sailing

Pour eux, le voilier est le symbole ultime de la liberté. Malgré tout, leur embarcation est maintenant vendue. On ferme la porte pour l'instant pour en ouvrir d'autres , conclut Océane.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin