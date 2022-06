Le Défi Iamgold a permis d’amasser plus 85 000 $

Une équipe est partie de Notre-Dame-du-Nord et l'autre de La Sarre dans la nuit de vendredi à samedi.

Les coureurs ont terminé l'épreuve à l'UQAT de Rouyn-Noranda samedi après-midi après avoir parcouru respectivement 105 km et 85 km.

Les participants ont amassé plus de 85 000 $ pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour Tania Rancourt du comité du Défi 101 Nord, c'est mission accomplie et une belle course après deux ans de privation en raison des restrictions sanitaires.

Elle reconnait que la température n'a pas facilité les choses aux coureurs, mais que c'est la plus grosse édition pour le Défi 101 Nord.

« L'impression que j'avais avant qu'on revienne c'est que les gens allaient s'ennuyer du Défi et c'est ce qui est arrivé. On a eu une réponse immédiate et les gens voulaient vraiment embarquer avec nous. »