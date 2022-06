Le patrimoine de l’Outaouais à l’honneur à Saint-André-Avellin

Près d’une vingtaine d’organismes passionnés de patrimoine étaient rassemblés au Complexe Whissell dans la Petite-Nation, pour cet événement qui se voulait pour eux une occasion de sensibiliser les gens à l’importance du patrimoine et de partager leur amour pour l’histoire.

[L’objectif], c’est de faire connaître les organismes en patrimoine de la région, parce que mine de rien, la population ne les connaît pas forcément , a lancé Anne-Sophie Legrand, responsable du service aux membres au sein du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais.

Le salon était d’ailleurs de retour après une période de veilleuse en raison de la pandémie.

Anne-Sophie Legrand, responsable du service aux membres au sein du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

C’est un événement de réseautage qui permet de se rejoindre surtout après la pandémie , note Mme Legrand.

Cette année le salon a notamment présenté une exposition sur les nombreuses communautés pionnières qui ont façonné l'histoire de la région.

Des exposants ont aussi offert des démonstrations de techniques ancestrales de fabrication de courtepointes et de tapis crochetés, une exposition de ceintures fléchées et diverses conférences.

Le tout était agrémenté de photos d’époque et de centaines d'ouvrages de référence.

Özgen Eryasça, le président du comité culturel de Papineauville et exposant au 23e Salon du patrimoine de l'Outaouais pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation. Photo : Radio-Canada

Özgen Eryasça, le président du comité culturel de Papineauville en présentait d'ailleurs plusieurs à son kiosque du Centre de généalogie de la Petite-Nation.

On se rencontre que les gens sont de plus en plus intéressés à savoir qui ils sont, d’où ils viennent et à reconnaître les éléments patrimoniaux tout autour d’eux et au-delà , a-t-il commenté.

La maison du jardinier du domaine de Louis-Joseph Papineau

Plus tôt cette semaine, le sort d’une maison allumette au cachet patrimonial à Gatineau a fait les manchettes. À Papineau, un bâtiment reçoit une attention similaire. Il s’agit de la maison du jardinier du domaine seigneurial de Louis-Joseph Papineau.

La maison située près Château Montebello n'est pas entretenue depuis un certain temps et se trouve en mauvais état.

Le président de la société d'histoire de l'Outaouais, Michel Prévost. Photo : Radio-Canada

Pour le président de la société d'histoire de l'Outaouais, Michel Prévost, la préservation de la maison du jardinier à Papineau est un des dossiers qui est le plus préoccupant dans la région. Il y a d'ailleurs un mouvement pour sauvegarder cette maison.

C’est une magnifique maison de style néogothique, qui malheureusement, n’est pas entretenue. [...] C’est une maison qui est citée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec et on pourrait penser que le bâtiment est protégé et bien entretenu. Malheureusement les propriétaires le laissent aller , se désole M. Prévost.

D’ailleurs, le salon qui avait lieu samedi permet de continuer d’informer la population sur des enjeux comme celui de la maison du jardinier du domaine de Louis-Joseph Papineau, soutient M. Prévost.

Pour continuer à rejoindre les communautés partout à travers la région, les organisateurs du salon ont décidé d'alterner pour les prochaines années entre Gatineau et une municipalité de l'Outaouais.

Dans le but, expliquent-ils, de partager avec le plus de gens possible la valeur qu'ils accordent à la sauvegarde du patrimoine.

Le but c’est d’aller rencontrer la population pour mieux faire connaître notre histoire , explique M. Prévost.

Avec les informations de Rebecca Kwan