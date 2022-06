Secrets et mystères à la cour

Les médias ne seront pas les seuls à demander qu’on en révèle davantage sur cette affaire, puisque la juge en chef de la Cour du Québec et le procureur général du Québec ont, eux aussi, mandaté des avocats pour intervenir auprès de la cour.

Les procédures s’annoncent pleines d’embûches, encombrées par des ordonnances de huis clos et des documents caviardés qui génèrent les spéculations et les théories les plus extravagantes.

Le 23 mars dernier, la Cour d’appel a prononcé un arrêt des procédures entraînant l’acquittement d’un indicateur de police accusé d’un crime qui n’était pas spécifié dans le jugement. Premier mystère.

Plus étrange encore, le jugement faisait état de l’opacité totale de cette affaire lors du procès en première instance.

Mais peut-on parler de procès quand on sait que les témoins n’ont pas été entendus en cour, mais plutôt interrogés à l’extérieur? Et que le juge, ou peut-être la juge, a lu les transcriptions des témoignages pour rendre un jugement de culpabilité?

Le ou la juge? Deuxième mystère.

Ensuite, on cesse de les compter, car il y en a trop.

Il n'y a aucune trace de ce procès

On ne sait pas dans quel district judiciaire cette affaire s’est déroulée, ni qui sont les avocats impliqués, ni de quoi il est question, même sommairement.

La seule information qui transpire du jugement c’est que l’accusé est un informateur de police, dont on doit évidemment protéger l’identité pour des raisons de sécurité, qui, au cours de l’enquête, s’est retrouvé lui-même accusé d’un crime.

La Cour d’appel, en rendant son jugement sur l’arrêt des procédures, s’étonne de la tenue de ce procès secret dont aucune trace […] n’existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués .

Les trois juges ajoutent que c’est exagéré et contraire aux principes fondamentaux de notre système de justice.

Dans les jours qui suivent la révélation de ce procès secret par le quotidien La Presse, tout le milieu judiciaire pousse les hauts cris.

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, se dit préoccupé par la situation qui défie les règles de la publicité des débats et dépose une requête à la Cour d’appel.

Le même jour, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, en dépose une à son tour pour obtenir plus d’informations sur ce procès inexistant dans les archives de son tribunal. Elle presse le juge à la tête de ce procès de se dévoiler. On devine qu’il s’agit d’une affaire entendue par la Cour du Québec. On ignore si le (ou la?) juge s’est signalé à sa juge en chef.

Les médias présentent eux aussi des requêtes pour que les documents sous scellés soient rendus publics.

Comment la population peut-elle poser un regard critique sur l’administration de la justice si elle n’est pas informée des affaires qui sont traitées devant les tribunaux?

L’argumentaire de Me Christian Leblanc et de Me Julien Meunier, qui représentent des entreprises de presse, sera assurément plus étoffé, mais ce principe en est la base.

Même l'audience sera entourée de mystère

Le déroulement de la séance de lundi prévoit que chaque partie dispose de 45 minutes pour présenter ses arguments, ça suppose une concision exemplaire.

Mais l’audience comporte sa part de mystère et de secret et la séance de lundi ne permettra pas de grandes révélations. Même si les médias, le PGQ et la juge en chef de la Cour du Québec plaideront publiquement, ce ne sera que sur les principes qui guident les tribunaux en matière de publicité des débats.

Dès que les parties aborderont les faits, c’est-à-dire le secret qui enveloppe cette affaire, un huis clos sera ordonné et tout le monde devra se retirer.

Resteront dans la salle, outre les juges qui entendent le débat, l’avocat de la juge Rondeau et ceux de la Couronne et de l’informateur de police.

Pourquoi l’avocat de la juge Rondeau plaidera-t-il à huis clos? Que sait-il que les autres parties ne savent pas? Tout n’est-il pas sous scellés et caviardé?

On ne peut que spéculer.

La juge en chef doit avoir appris quelques détails, qu’elle a assurément partagés avec son avocat, et qui doivent demeurer secrets.

Encore le mystère.

Les avocats de la Couronne et les avocats de l’informateur de police avaient même obtenu la permission de participer à la séance et à un second huis clos dans l’anonymat complet. À distance et par visioconférence, mais sans image, seulement en audio, et avec des voix modifiées.

Les avocats craignaient manifestement que la révélation de leur identité puisse conduire à l’identification de l’indicateur de police.

Ils ont toutefois annulé leur participation jeudi, indiquant au greffe de la Cour d’appel que leurs services techniques sont incapables de mettre en place la technologie requise pour préserver l’anonymat des parties et de le faire de façon sécuritaire .

Ce serait embêtant, en effet, qu’un cyberpirate mal intentionné arrive à infiltrer l’audience!

Conclusion, celle-ci se déroulera en grande partie à l’abri des regards et le public sera éventuellement informé des décisions de la Cour d’appel relativement aux demandes d’en savoir un peu plus sur ce dossier secret.