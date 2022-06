Le Tour de Gatineau : un casse-tête organisationnel qui en vaut la peine

Comme tous les business, on manque de travailleurs. On a une petite équipe, qui en fait beaucoup. C’est un travail de passion. [En fait], ce n’est pas un travail , dit celui qui est impliqué dans le monde du cyclisme de l’Outaouais depuis plus de 25 ans.

Ça vaut la peine, ajoute celui qui co-organise pour une deuxième fois le Tour de Gatineau, l’événement qui a remplacé le Grand Prix cycliste.

Si John Large se dévoue corps et âme pour l’organisation de cet événement qui rassemble environ 300 cyclistes de tous les âges, c’est pour permettre à la relève de compétitionner localement et de s’épanouir.

Après la fin du Grand Prix cycliste, John Large et son équipe ont sauvé les meubles pour mettre en place le Tour de Gatineau et le Chrono féminin de la Gatineau. Photo : Radio-Canada

Parmi les jeunes athlètes qui adorent l’événement, on retrouve la famille Mercier. Les parents aiment le vélo, les quatre enfants aussi. L’un d’eux, Jon, 12 ans, est l’un des meilleurs cyclistes de la province, nous informe humblement sa mère.

Le principal intéressé traîne son vélo un peu partout, mais rien ne bat les rues de Gatineau.

C’est bien. Je n’ai pas besoin de faire de la route et je peux me reposer à la maison , explique le représentant du club des Cuisses d'or de l'Outaouais.

Jon Mercier, 12 ans, en compagnie de son petit frère, lui aussi passionné de vélo. Photo : Radio-Canada

Concernant le Tour de Gatineau, il n’y voit que des avantages. C’est l’fun. On nous donne plein de nourriture et c’est gratuit! , ajoute celui qui est particulièrement reconnaissant de pouvoir consommer des bananes pour éviter les crampes en fin de course.

Sa mère, Mina Le Lieu, est activement impliquée dans le cyclisme de ses deux fils et de ses deux filles. Samedi, trois de ses quatre héritiers avaient une compétition à l’horaire. La quatrième doit se contenter des lignes de côté en raison d’une blessure.

Nos journées sont bien remplies! Le Tour de Gatineau attire beaucoup de gens. C’est une belle ambiance , décrit celle qui pratique également ce sport.

Un événement 100 % féminin

Pour conclure cette fin de semaine de vélo en Outaouais, la cycliste nouvellement retraitée de la région, Karol-Ann Canuel, organise dimanche matin une balade 100 % féminine.

Il s’agit de l’un des premiers projets de retraite de celle qui a pris part à deux Jeux olympiques, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021.

Je voulais trouver un moyen d’amener toutes ces femmes-là ensemble et d’avoir un bel événement amusant , confie celle qui a vu le jour en Abitibi-Témiscamingue.

Retraitée à 34 ans, Karol-Ann Canuel continue de rouler, mais seulement pour le plaisir (archives). Photo : Associated Press / Tim de Waele

Au fil des années, beaucoup d’études documentent largement le fait qu’à l’adolescence, les filles abandonnent plus souvent le sport que les garçons du même groupe d’âge. La pandémie est venue empirer la situation. Au Canada, 90 % des filles ont diminué leur pratique du sport en raison de la pandémie.