Retour en présentiel du festival Terre Ferme de la famille Campagne fin juillet

Les deux derniers festivals avaient été présentés en ligne en raison de la pandémie.

Cette année, on est de retour sur la scène, et puis on invite le public à venir retrouver tous les artistes de Terre Ferme et se replonger un petit peu dans l'atmosphère qu'on est capables de générer ici, avec le festival , explique Aline Campagne, coorganisatrice du festival.

Il s’agit d’un événement bilingue qui accueille des centaines d’amateurs de musique sur la ferme de la famille Campagne. Il se déroule entièrement à l’extérieur et les participants peuvent à l’occasion faire du camping.

Le festival commence le vendredi 22 juillet et s’achève le dimanche 24 juillet 2022.

Soirées de spectacles, marchés artisanaux, ateliers, randonnées et repas sont au menu des festivités. Le spectacle principal est prévu le 23 juillet.

Je pense que ça diffère de beaucoup de différents festivals, c’est sur une ferme, c’est très beau, on a toutes sortes d’activités. On a des randonnées, il y a des belles coulées, c’est une terre très mystique et il y a un peu de tout , souligne Annette Campagne, coorganisatrices de l’événement.

Notre festival, c’est un petit festival familial, mais aussi, c’est chaleureux, c’est unique en son genre. […] On a toujours voulu être les hôtes de musique, de la beauté de cette terre, de la gratitude qu’on a pour cette terre et la gratitude qu’on a pour avoir eu à pouvoir chanter pour du monde, partager notre langue et notre culture, ajoute-t-elle.

Le monde peut faire à peu près ce qu’il veut. Il se sent à l’aise, je trouve, ici.

La liste d'invités n'a pas encore été officiellement dévoilée, et le festival promet des surprises en ce qui concerne la participation de personnalités musicales francophones.

Les participants au festival qui désirent faire du camping pourront demeurer sur le terrain jusqu’aux festivités du 150e anniversaire du village de Willow bunch prévues du 29 au 31 juillet 2022.

La famille Campagne, emblématique de la fransaskoisie, prendra part aux célébrations du 150e anniversaire de Willow Bunch. Elle sera présente sur scène pour un spectacle le dimanche 31 juillet.

