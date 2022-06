Les autoroutes cyclables sont des pistes de la plus haute qualité étendues sur de longues distances , explique Evan Hammer, le directeur du projet d’autoroute cyclable de l’organisme vancouvérois HUB Cycling.

Ces autoroutes cyclables ressemblent beaucoup à celles que l’on construit pour les automobiles, note-t-il, puisqu’elles sont clairement identifiées, pavées, bien éclairées, faciles à emprunter, ne comportent pas d’arrêts et sont utilisables à l’année.

Pour être considérée comme autoroute, une piste cyclable doit s’étendre sur plus de cinq kilomètres et relier différentes municipalités, ainsi que les lieux où beaucoup de citoyens vivent, travaillent, magasinent, étudient et ont accès aux transports en commun.

Proposition de marche à suivre pour y arriver

Dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publié cette semaine, HUB Cycling propose une marche à suivre pour créer les autoroutes cyclables dans cette région qui compte déjà quelque 4595 km de pistes à l’usage des cyclistes.

Si les liens offerts proposent une connexion efficace dans la région, il reste encore des secteurs à découvert et les pistes qui existent ne sont pas considérées comme confortables par la plupart des cyclistes, parce qu’elles n’empêchent pas les contacts avec les voitures, dit le rapport.

HUB Cycling ajoute que 46 % des voies cyclables sont ainsi considérées comme confortables . Le rapport ajoute toutefois que la conversion des pistes existantes en autoroutes cyclables ne serait pas difficile.

Il est possible d’intégrer des infrastructures existantes [...] et de les mettre à jour , explique Evan Hammer.

Il cite notamment la piste BC Parkway, qui relie Surrey à Vancouver en passant par New Westminster et Burnaby. Selon lui, la transformation de cette piste en autoroute ne serait pas très compliquée.

Le rapport de HUB Cycling cite également les corridors des rues Union et Adanac et des rues Frances et Adanac, de même que la piste Central Valley et les corridors des municipalités de l’est du Grand Vancouver.

Une réelle possibilité, dit le maire de New Westminster

Du côté des autorités politiques, on admet que la création d’autoroutes cyclables est un objectif réalisable.

Il y a déjà une espèce de colonne vertébrale et des infrastructures en place, donc on ne partirait pas de rien , explique le maire de Westminster et président du Conseil des maires de la région, Jonathan Cote.

Il n’y a pas de frein unique [au projet], mais un ensemble de différents petits manques et défis qui exigent de la créativité et des investissements , note-t-il.

Sans préciser combien coûterait la mise à niveau complète, Jonathan Cote et Evan Hammer s’entendent pour dire que le projet exigerait du financement provenant de plusieurs sources, dont les gouvernements municipaux, provincial et fédéral, de même que TransLink, l’agence responsable des transports en commun de la région.

Avec les informations de Rafferty Baker