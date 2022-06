Un homme de 61 ans recherché sur la Côte-Nord

Luc Blanchette, 61 ans, a été vu pour la dernière fois le 2 juin dernier dans le secteur de Radisson dans le Nord-du-Québec.

Il se déplacerait dans une voiture de marque Honda Civic 2018 blanche et immatriculée N93 YDC.

Selon la SQ , ses proches ont raison de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Luc Blanchette mesure 1,83 m (6 pi) et a les cheveux gris avec le front dégarni, il a les yeux bleus et il porte des lunettes. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon noir et une chemise à carreaux noire et bleue.

La police invite toute personne qui apercevait l’homme à communiquer avec le 911.