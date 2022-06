Le prix de l’essence aurait eu raison des campings sur la Côte-Nord

Le nombre de réservations prévues chez certains campings nord-côtiers aurait atteint un creux qui n'avait pas été observé depuis de nombreuses années.

Après deux étés fracassants pour le tourisme dans la région, c'est un retour du balancier qui est dur à encaisser.

Des propriétaires de camping pour VR doivent faire face à des plages horaires presque vides pour la prochaine saison estivale, alors qu'ils étaient contraints de refuser des clients l'an dernier, faute d'espace disponible.

C'est sûr que l'année passée, on a eu beaucoup de réservations, mais cette année, depuis l'augmentation du prix du gaz, ça a comme diminué le nombre de gens, avance Denis Lefrançois, propriétaire du camping Domaine ensoleillé à Baie-Trinité.

Il indique pour sa part que les réservations vont relativement bon train cet été à son camping. S'il les compare aux deux années précédentes toutefois, la différence est remarquable.

Le contexte pandémique y serait pour quelque chose, mais le prix à la pompe aurait le bras tout aussi long, cette fois-ci.

« On dirait que les gens ont peur [de voyager]. » — Une citation de Denis Lefrançois, propriétaire du Domaine ensoleillé

Selon CAA Québec, il coûte en ce moment 80 ¢ de plus aux Québécois pour chaque litre d'essence, comparativement au mois de juin de l'an dernier.

La hausse marquée du carburant ne passe pas inaperçue auprès des campeurs.

C'est sûr qu'on a eu une petite frousse, ça nous a imposé un moment de réflexion, mais on a quand même décidé d'aller en vacances, indique Keven Richard, interrogé alors qu'il préparait son véhicule pour un éventuel voyage à l'extérieur de Sept-Îles. On va y aller quand même, mais peut-être que pour les prochaines années on va rester tranquille.

La hausse des prix de carburant ne touche pas tous les portefeuilles de la même manière, explique sa voisine de terrain de camping, Marielle Castonguay. Nous sommes une famille économe, donc ça ne nous arrêtera pas de faire ce qu'on veut parce qu'on pense que c'est important de voyager, surtout sur la Côte-Nord.

La famille Castonguay passe l'été au camping Laurent-Val, près de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

D'autres, comme le campeur d'expérience Alain Rioux, sont toutefois contraints de revoir leurs traditions de vacances.

« Je vais à Québec souvent durant l'été, peut-être cinq à six fois par été, mais là on va y aller une fois ou deux... le gaz est tellement cher! » — Une citation de Alain Rioux, propriétaire d'un VR

Le campeur Alain Rioux a passé ses sept derniers étés sur le site d'un camping pour véhicules récréatifs près de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Le prix à la pompe ne constitue pas l'unique facteur qui contribue à la diminution de l'achalandage des campings. Le taux d'inoccupation des terrains disponibles pourrait également s'expliquer par l'ouverture des frontières, selon des propriétaires de campings sur la Côte-Nord.

Certains d'entre eux se souviendront longtemps des deux étés de pandémie, qui auront à tout le moins aviver l'intérêt pour visiter la région à moindre coût.