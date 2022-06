Près de 350 personnes lors de la journée porte ouverte du Club de tir du Bas-Saint-Laurent

Le Club de tir du Bas-Saint-Laurent a réussi un coup de maître au moment où le gouvernement fédéral veut encadrer davantage la possession d’armes à feu. Il a tenu une journée porte ouverte samedi qui a attiré entre 300 et 350 personnes de tous âges. Selon son président, c’est 3 à 4 fois plus de participants que lors d’événements semblables avant la pandémie.

Parmi une majorité d'hommes âgés qui s'exercent sur le champ de tir de Saint-Anaclet-de-Lessard, Joanie Turcotte, 12 ans, tient un fusil de calibre 12. Avec sa famille, elle fréquente le Club de tir du Bas-Saint-Laurent pour se préparer à la saison de chasse.

J’aime beaucoup me pratiquer pour la chasse. J’ai fait mon permis de chasse cet hiver , explique la jeune fille qui pratique le sport depuis déjà quelques années. Samedi, elle a eu l’occasion d’essayer une arme de poing pour la première fois. J’aime vraiment le feeling d’avoir l’arme entre les mains puis de tirer, c’est vraiment extraordinaire , témoigne Joanie.

Joanie Turcotte fréquente le Club de tir du Bas-Saint-Laurent avec sa famille depuis quelques années déjà. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les armes de poing constituent un élément important du projet de loi C-21 qu’a présenté le gouvernement canadien peu de temps après la fusillade dans une école du Texas. S’il est adopté, il imposerait un gel national des ventes d’armes de poing.

Pour le président du Club de tir du Bas-Saint-Laurent, Steve Desjardins, ce projet de loi rate sa cible. La réalité c’est que les armes de poing sont au pays depuis aussi longtemps qu’ils existent. La seule différence, c’est qu’elles sont moins populaires, moins exhibées du fait justement de l’utilisation unique dans les clubs de tir.

Selon lui, seulement les amateurs qui pratiquent le tir au sein d’un club seront pénalisés, et non les criminels.

Steve Desjardins est président du Club de tir du Bas-Saint-Laurent situé à Saint-Anaclet. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La majorité des 500 membres du Club de tir sont des tireurs par arme de poing. Considérant le faible pourcentage de nouveaux amateurs et le retrait éventuel de ces pistolets du marché, Steve Desjardins craint la fermeture de son club.

On a une variation qui est relativement stable au niveau de nos membres. Par contre […] les gens vieillissent et si on n’a plus de nouveaux membres, avec le temps, les revenus vont descendre, les prix vont augmenter et éventuellement, le membership sera plus assez élevé […] , avoue-t-il.

Le directeur du commerce Mont-Lebel Chasse & Pêche, Steven Simon, craint par ailleurs que le gouvernement brime le droit de pratiquer un sport aux générations futures. Le but, c’est de s’exercer. Il y a quand même du tir olympique. Le sport va disparaître , mentionne-t-il.

Le Club de tir du Bas-Saint-Laurent se positionne contre le projet de loi C-21 qui vise à interdire l'achat, la vente, le transfert et l'importation des armes de poing. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Qui plus est, c’est une des pires attaques de l’histoire contre les droits, les libertés, le gagne-pain et la propriété des Canadiens, peut-on lire dans un communiqué de l’Association canadienne des armes à feu.

Selon l’Association, cette mesure législative serait dévastatrice pour les entreprises du secteur des armes à feu. Aucune entreprise canadienne ne peut se permettre de perdre un aussi gros pourcentage de ses affaires et de ses stocks, surtout après les pertes considérables subies avec l’imposition du décret de mai 2020 interdisant 1500 types d’armes à feu sportives légales , écrit-elle.

La vente d’armes explose dans la région

Le directeur du commerce Mont-Lebel Chasse & Pêche à Rimouski, Steven Simon, affirme que les ventes d’armes ont explosé depuis la présentation du projet de loi C-21. Il croit que les acheteurs désirent contourner les contraintes qu’imposerait cette loi.

Ces gens-là ont une crainte de perdre un droit. Ils se dépêchent de pouvoir acquérir les derniers [fusils] qui peuvent rester en tablette. Les fournisseurs sont pratiquement tous à sec , confie M. Simon.

D’après un reportage de Sophie Martin