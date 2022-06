Les Ukrainiens du Manitoba restent mobilisés pour aider les réfugiés

Plus de 35 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre le 1er janvier et le 22 mai. Sur ce nombre, près de 1000 ont été accueillis au Manitoba, où la mobilisation continue pour leur venir en aide.

Samedi, la section manitobaine du Congrès des Ukrainiens canadiens a organisé une levée de fonds pour ces nouveaux arrivants, en partenariat avec le complexe sportif Altea Active.

Des cours de sports, une tombola, un barbecue, les organisateurs ont fait le plein d’activités pour attirer la population.

Tous les dons récoltés iront directement dans les programmes déjà mis en place par le Congrès pour accueillir les familles ukrainiennes, souligne la présidente du congrès, Joanne Lewandoski.

À midi, la tombola à elle seule avait déjà récolté 600 $.

Une jeune ukrainienne arrivée au Manitoba il y a seulement deux semaines, Rita Busenakova, est heureuse de pouvoir participer en tant que volontaire.

C’est incroyable ce que le Manitoba a fait pour les Ukrainiens, dit-elle. Être volontaire, c’est ma petite contribution pour rendre la pareille.

Arrivée à Winnipeg il y a deux semaines, Rita Busenakova y trouve un esprit d'entraide qui l'incite à vouloir rester au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Elle dit qu’au départ, elle voulait s’installer chez sa sœur à Québec, mais elle a finalement opté pour le Manitoba à cause de l'entraide importante de la communauté. Elle pense aussi qu'il lui sera plus facile de trouver un emploi, puisqu’elle ne parle pas français.

Ce constat est partagé par une autre volontaire arrivée il y a un mois dans la province. Okana Klishchova sait que l’argent collecté est important.

Cette aide financière rend nos vies plus faciles et nous permet de nous remettre d’aplomb plus vite et plus facilement , dit-elle.

Okana Klishchova explique que les mois passés en Europe mettent de nombreuses familles sur la paille même si elles avaient des économies. Okana Klishchova a grandi dans la partie ukrainienne frontalière avec la Russie. Elle avait quitté son pays une première fois en 2014 et s’était réfugiée en Asie. Cette fois-ci, elle a quitté l'Ukraine lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle ne pourra plus jamais retrouver sa maison.

Avec ses mots d’enfants, le jeune Aron Polad, venu avec son père, sait qu’il s’agit d’une cause importante.

J’ai décidé de les aider pour qu’ils aient une nouvelle maison , dit-il en faisant un don.

La directrice des ventes du centre Altea Active, Afteon Vadacchino, rappelle que la collecte de fonds se déroule pendant toute la fin de semaine.

L'accès au centre sportif est gratuit tout le week-end dans le but de maximiser le nombre de personnes qui pourraient venir. On espère collecter le plus d'argent possible , dit-elle.

Le Congrès ukrainien apporte une aide diversifiée aux nouveaux arrivants, allant de l'aide administrative à la distribution gratuite de nourriture.

Avec les informations d’Anne-Louise Michel