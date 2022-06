Déplacements à vélo : Montréal pourrait servir d’exemple aux villes canadiennes

Selon Stein van Oosteren, un porte-parole du Collectif Vélo-Île-de-France, le moment est venu pour les villes canadiennes de changer la façon dont leur population se déplace. Il rappelle que l'essor du vélo en France et aux Pays-Bas est attribuable au prix élevé de l'essence.

Les Pays-Bas étaient comme le Canada d'aujourd'hui : un pays axé sur l'automobile. L'auto était à la base des déplacements. C'était dangereux et très désagréable de se déplacer à vélo , rappelle M. Oosteren, de passage à Montréal dans le cadre du festival Go Vélo.

Montréal, chef de file du vélo en Amérique du Nord

M. Oosteren soutient que la métropole québécoise est le chef de file du vélo en Amérique du Nord en raison de son réseau de pistes cyclables séparées des voies pour les véhicules motorisés. Ces pistes attirent un grand nombre d'usagers, car elles leur procurent un sentiment de sécurité.

En Amérique du Nord, il faut souvent être un cycliste expérimenté pour se déplacer à vélo, soutient Owen Waygood, professeur à Polytechnique Montréal. Des infrastructures plus sûres seront davantage utilisées par des femmes, par des enfants et par des gens plus âgés.

Montréal a un grand leadership dans ce domaine , dit-il.

Quelque 2000 cyclistes par jour sur la rue Saint-Denis

Les données indiquent une augmentation de l'utilisation des nouveaux passages du Réseau express vélo, souligne le Pr Waygood. Environ 2000 cyclistes empruntent quotidiennement la piste de la rue Saint-Denis à Montréal. On en compte parfois jusqu'à 8000. C'est impressionnant.

Les données brutes ne sont pas faciles à obtenir. Le gouvernement québécois mène une étude sur les déplacements tous les cinq ans, mais le Pr Waygood dit que celle-ci ne donne qu'un portrait limité de la situation, surtout qu'elle est réalisée l'automne, donc à un moment où bon nombre de citadins ont remisé leur vélo.

Il n'existe aucune étude pancanadienne qui permettrait d'établir des comparaisons entre les villes du pays, déplore-t-il.

Statistique Canada collige des données sur les déplacements des Canadiens, mais sa plus récente étude sur le sujet date de 2016. À l'époque, le taux de personnes qui se déplaçaient à vélo était plus élevé à Vancouver et à Victoria qu'à Montréal, ce qui est normal, selon le Pr Waygood, étant donné les températures moyennes plus douces dans ces deux villes.

Toute l'année à Toronto

Ry Shissler, responsable des communications à Cycle Toronto, dit que son organisation place Victoria, Vancouver et Montréal au-dessus de la Ville Reine lorsque vient le temps de promouvoir les déplacements à vélo. Si Toronto est plus plat que Montréal, la métropole québécoise a construit de meilleures infrastructures.

Nous ne disposons pas du même réseau qui permettrait aux gens de se sentir à l'aise de se déplacer à vélo , dit-il.

Toutefois, les cyclistes torontois peuvent compter sur un système de partage à longueur d'année, tandis que les activités du système BIXI sont interrompues l'hiver à Montréal.

BIXI et Communauto

Stephen Miller, chef d'équipe aux communications chez Transit, une application sur les transports collectifs, dit que les gens peuvent plus facilement se déplacer à Montréal sans posséder une automobile en raison des réseaux de transport collectif.

Plusieurs projets mis en œuvre à Montréal ont été exportés, ajoute-t-il en mentionnant Communauto. La technologie utilisée pour le système BIXI a été mise au point par une société qui appartient à la Ville de Montréal. Elle est aujourd'hui utilisée dans d'autres grandes villes comme Toronto, New York et Londres.