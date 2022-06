Des patates plus résistantes aux maladies pourraient être créées à Sherbrooke

Une parcelle de terrain sur le site de la ferme éducative de l'université Bishop's a été transformée en laboratoire vivant. L'organisme Sème l'avenir, voué à la recherche sur la biodiversité semencière, cherche à combler un besoin exprimé par les producteurs biologiques de pommes de terre qui veulent augmenter les rendements.

On a des rendements qui sont 20 % plus faibles en biologique, parce qu’on n’a pas accès aux mêmes intrants pour gérer les maladies, par exemple, et on ne peut pas utiliser de fertilisation chimique. Les pommes de terre sont très gourmandes en azote , explique Hugo Martorell, le coordonnateur de l’organisme Sème l’avenir pour le Québec.

Il faut essayer de développer des cultivars plus résistants au mildiou et qui sont capables d’avoir un bon rendement dans un contexte de faible fertilisation , ajoute-t-il.

Il s'agit donc de trouver parmi les 800 tubercules semés cette semaine lesquels auront le meilleur potentiel. Chacune de ces semences est issue du croisement de deux parents.

Chaque progéniture de chaque croisement a un potentiel génétique différent , précise M. Martorell.

Il faudra donc suivre leur croissance individuellement, pour voir s'ils ont une bonne vigueur, une bonne émergence, et une bonne tolérance à l'environnement , indique l’étudiante à la maîtrise en biologie à l’Université de Sherbrooke Marianne Nadeau.

« C’est quelque chose qui est important, car c’est notre futur. On ne peut pas continuer à arroser avec des pesticides et à ne pas faire attention à notre environnement, sinon c’est sûr que ça aura une fin. » — Une citation de Marianne Nadeau, étudiante à la maîtrise en biologie à l’Université de Sherbrooke

Le but du projet est de développer des variétés de pommes de terre résistantes en culture biologique au Phytophtora Infestans, aussi connu sous le nom de mildiou de la pomme de terre. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

« Un symbole du changement qu'on doit faire en agriculture »

Ce projet intègre des producteurs agricoles et se déploie aussi dans Lanaudière et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Consortium de recherche sur la pomme de terre et l'organisme Sème l'avenir participent à son financement. Le budget atteint un million de dollars, souligne le directeur du Département de l’environnement et de géographie de l’Université Bishop's Darreen Bardati.

« C’est un symbole du changement qu’on doit faire en agriculture. C’est le changement vers l’avenir, pour s’adapter aux changements climatiques. » — Une citation de Darren Bardati, directeur du Département de l’environnement et de géographie de l’Université Bishop's

Le professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke Peter Moffett est optimiste quant aux résultats du projet.

Je gage qu’on va en trouver plusieurs qui vont faire une belle pomme de terre qui a besoin de moins d’intrants, autant pour les engrais que pour les produits pour combattre les maladies , soutient-il.

La récolte de l'équipe de recherche est prévue en septembre. Avant de voir les patates élues sur les étals des marchés, deux ou trois années pourraient cependant s’écouler.

Avec les informations de Guylaine Charette