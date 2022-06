Protection du caribou : l’industrie minière demande à être prise en compte

L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) a déposé un mémoire en ce sens auprès de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, dont les audiences publiques ont pris fin à la mi-mai.

La directrice générale de l'Association, Valérie Fillion, avance que l'exploration minière a des impacts moindres sur l'habitat du caribou en comparaison avec l'exploitation forestière.

Toutes les activités sont vues avec le même patron que les activités d’exploitation forestière, alors qu’il y a plusieurs activités qui ont différents risques, certains plus faibles, d’autres à risques plus élevés, mais tout ça est vu avec la même lunette de l’activité forestière , déplore-t-elle.

Valérie Fillion, directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Elle rappelle que les travaux d’exploration minière sont ponctuels, de faible intensité, et considérés comme étant à faible risque par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L'AEMQ demande donc à ce que chaque activité économique soit évaluée selon les propres risques qu'elle pose pour la protection du caribou.

On pense qu’il y a des activités de faible impact qui n’ont pas lieu d’être interdites , indique Valérie Fillion.

« Gérons les activités selon leur niveau de risque. » — Une citation de Valérie Fillion, directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec

Ne pas soustraire de territoire

En Gaspésie, 1844 Ressources, une entreprise d'exploration minière, a découvert en 2011 un gisement à potentiel de cuivre situé à 23 kilomètres à l’ouest de Murdochville, soit à proximité de la limite de l'aire actuelle de répartition du caribou montagnard.

Le président-directeur général de l’entreprise, Sylvain Laberge, a aussi déposé un mémoire à la Commission.

Il dit ne pas souhaiter que davantage de terres publiques soient soustraites à l'exploration minière, une position partagée par l'Association de l'exploration minière du Québec.

L'aire de répartition du caribou est délimitée par le trait noir pointillé alors que le territoire du parc national de la Gaspésie, plus petit, se limite à la zone verte. Photo : Gouvernement du Québec (tiré du Plan de rétablissement du caribou forestier de la Gaspésie 2019-2029)

L’entrepreneur avance que son industrie paye les frais de mauvaises pratiques de l’industrie forestière qui ont conduit à la disparition progressive du caribou.

Le secteur minier paye pour les erreurs qui ont été commises dans le passé par d’autres industries. Depuis 1999, l’exploration minière est faite au minimum dans le secteur , note-t-il.

« On n’est pas les gens qui ont fait le plus de tort au caribou. » — Une citation de Sylvain Laberge, PDG de 1844 Ressources

Il propose des solutions qui peuvent être mises en place par son industrie pour participer à la protection du caribou. Il prend par exemple la fermeture de chemins forestiers ou la création de barrières naturelles afin de contrôler la présence de prédateurs dans l’aire de répartition du caribou.

C’est beau agrandir la zone, mais si tu n’as pas de solutions, tu donnes plus de terrain au caribou pour se promener et plus de terrain aux prédateurs. Est-ce qu’on n'est pas mieux de restreindre le territoire et de s’assurer que les prédateurs ne montent pas dans cette partie restreinte ? , demande-t-il.

Participer à l’économie

Une première demande de forage pour le gisement découvert par 1844 Ressources avait été accordée à l’entreprise en 2016, qui n’a finalement pas réussi à financer son projet à l'époque.

Une seconde demande de forage présentée en 2020 a été refusée à l’entreprise par le gouvernement, en raison de l’opposition des communautés mi’kmaq. Le président-directeur général, Sylvain Laberge, espère pouvoir les faire changer d’avis.

Un exemple de camp d'exploration minière dans la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Il rappelle d’ailleurs qu’un projet minier pourrait revoir le jour à Murdochville, et insiste sur l’importance du secteur minier pour l’économie gaspésienne.

Depuis 2011, on a dépensé plus de 4 millions de dollars. On a embauché des gens de Sainte-Anne-des-Monts, on a fait travailler des entrepreneurs, on a loué des maisons, etc. Mais ça ne rentre dans aucune considération , regrette-t-il.

Sylvain Laberge demande à être indemnisé advenant un agrandissement de l'aire de protection du caribou qui l'empêcherait de continuer ses activités d'exploration minière.