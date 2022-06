Le projet de loi C-21 vise-t-il juste ?

Ça ne changera absolument rien sur le terrain, simplement parce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont visées par ce projet de loi , martèle l’ex-policier, invité à commenter le dossier à l’émission Les faits d’abord.

Dévoilé en grande pompe par le premier ministre Justin Trudeau cette semaine, le projet de loi C-21, une fois adopté, doit empêcher quiconque au Canada d'acheter, de vendre, de transférer, ou d'importer des armes de poing . Les personnes qui sont déjà propriétaires d’une arme de poing pourront toutefois la conserver.

Pour André Gélinas, cette mesure est peu susceptible de contrer la violence armée au Canada, car la grande majorité des armes utilisées à des fins criminelles au Canada proviennent du marché noir américain.

L’an dernier, le service de police de Toronto avait estimé à 86 % la proportion d’armes saisies qui ont été obtenues illégalement du marché noir américain.

Un chiffre jugé conservateur par l’ancien sergent-détective. C’est probablement plus que ça. [...] On me dit que c’est très rare qu’on tombe sur une arme à feu qui soit originaire du Canada , explique celui qui entretient toujours des liens avec des policiers impliqués dans la lutte contre le trafic d'armes.

La précédente mouture du projet de loi C-21, présentée en février 2021, aurait donné aux villes le pouvoir d'interdire les armes de poing sur leur territoire. Photo : iStock

Francis Langlois, professeur d'histoire spécialisé dans les armes à feu au Cégep de Trois-Rivières et membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand, abonde dans le même sens.

Il explique que la majorité des armes en circulation dans les réseaux criminels canadiens proviennent d’États américains comme la Georgie ou l’Alabama où les armes à feu ne sont que très peu encadrées par la loi. Le trafic se fait à partir de ces États et suit les grands axes routiers jusqu’au nord-est des États-Unis, un chemin que les experts ont nommé le Iron pipeline.

La circulation de ces armes au Canada se fait parfois par le biais de réseaux très structurés comme celui de la drogue, mais également de manière beaucoup plus improvisée , parfois même à l’insu de Canadiens qui traversent la frontière.

Quoi qu’il en soit, l’expert est d’avis que l'offre [d’armes à feu] est tellement grande qu'il va toujours y avoir des gens prêts à en faire le trafic.

Un problème politique

Si le gouvernement Trudeau affirme vouloir renforcer la surveillance à la frontière, André Gélinas demeure perplexe, ne serait-ce qu’en raison de la situation géographique du Canada.

Les États-Unis sont le berceau de la production d'armement dans le monde, et certains États ont des lois très libérales [en matière d’armes à feu].

« En bout de ligne, ce problème-là, on ne peut que le contrôler du mieux qu’on peut, mais on ne pourra jamais l’enrayer. » — Une citation de André Gélinas, ancien sergent-détective du Service de police de la Ville de Montréal

Or, il estime que les autorités peuvent en faire davantage de ce côté-ci de la frontière pour assurer un meilleur contrôle.

Il montre du doigt la réticence des policiers à saisir des armes à Akwesasne, un territoire autochtone qui chevauche le Québec, l'Ontario et l'État de New York.

L’ex-policier déplore la levée de boucliers des dirigeants autochtones lors d’opérations conjointes avec leurs corps de police.

C’est un no man's land juridique où la police n'intervient pas. [...]. Le problème est politique. Chaque opération conjointe soulève un tollé. Mais les Autochtones sont les premières victimes de ces groupes criminels, dit-il.

Francis Langlois voit aussi de mauvais œil le manque de coopération entre la GRC et les corps policiers provinciaux et autochtones.

C’est pourquoi il recommande à Ottawa de créer une escouade visant à assurer une meilleure coordination entre les corps policiers pour lutter contre le trafic d’armes, à l’image de l’opération Centaure mise sur pied par le gouvernement du Québec.

André Gélinas croit pour sa part que les autorités doivent cesser de déshabiller des corps policiers pour combattre le problème, aggravant ainsi un problème d'effectifs. La solution, à ses yeux, réside dans la création d’unités policières permanentes pour suivre le phénomène du trafic d’armes.