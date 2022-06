Des étudiants de l’Université MacEwan créent un groupe bénévole de sensibilisation de rue

Deux étudiants en travail social de l'Université MacEwan font ce qu'ils peuvent pour aider à prévenir les surdoses au centre-ville d'Edmonton. En avril, Mitchell Johnson et Kayla Huxter ont lancé une équipe de sensibilisation et de ressources qui arpente les rues.

L'idée est venue à Mitchell Johnson lorsqu'il travaillait avec l'équipe de gestion de crise des services communautaires du quartier Boyle Street.

« J'ai eu un quart de travail où j'ai vu, je pense, dix surdoses ou surdoses potentielles en une journée. C'était juste ridicule et un facteur de motivation [pour faire quelque chose]. » — Une citation de Mitchell Johnson

Le duo d’étudiants s'est rapproché des services de santé de l'Alberta et du programme Street Works de Boyle Street Community Services pour se lancer. Désormais, Mitchell Johnson et Kayla Huxter parcourent les quartiers du centre-ville et fournissent des articles de première nécessité comme des bouteilles d'eau, des collations et des chaussettes.

Ils transportent également des fournitures de réduction des méfaits, des kits de naloxone et répondent à des problèmes tels que les surdoses en cas de besoin. StreetWorks leur fournit certaines de ces fournitures.

« Malheureusement, il y a une telle demande de services auxquels nos services sociaux ne sont pas en mesure de répondre actuellement. Nous voulions pouvoir rencontrer les gens là où ils se trouvaient [...] sans les obliger à accéder à ces services en dehors de leurs capacités. » — Une citation de Kayla Huxter

300 personnes aidées en mai

De deux personnes, l’équipe est désormais passée à 14 bénévoles. Mitchell Johnson explique qu'il pourrait y avoir une douzaine de groupes de plus. Nous serions toujours occupés tout le temps, il y en a tellement besoin.

L’étudiant explique avoir payé plusieurs articles de sa propre poche. Je pense que le fait que des groupes comme le nôtre, des étudiants doivent prendre cela en main est un signe que nos gouvernements n'en font peut-être pas assez.

« Quand les gens sont tellement reconnaissants [...] que nous soyons là, cela me donne vraiment l'impression que nous faisons quelque chose de bien. » — Une citation de Mitchell Johnson

Le groupe dit avoir besoin de dons pour pouvoir répondre à la demande. En mai, les bénévoles ont aidé plus de 300 personnes.