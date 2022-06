Le North Shore Regiment fête ses 100 ans

Plusieurs dignitaires - maires, députés, représentants des Premières Nations et officiers - ont pris part aux cérémonies, qui ont commencé par un défilé avant de suivre avec les discours d’usage, les chants aux morts et le dépôt de couronnes au cénotaphe.

Fondé le 1er avril 1922, le North Shore Regiment s’est spécialement signalé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en participant au Jour J en compagnie des Britanniques et des Américains.

D’ailleurs, le choix de la première fin de semaine de juin pour souligner le centenaire du régiment n’est pas anodin, a expliqué le président de l’Association du North Shore Regiment, Jake Bell.

« Une des choses les plus importantes faites par le régiment a été de débarquer à Saint-Aubin-sur-Mer le 6 juin 1944. Il y a eu 34 morts et 94 blessés sur plus de 1000 soldats. Le régiment a réussi son objectif et est allé plus loin que toutes les autres unités. Ç’a été une grande réussite pour le régiment et un événement mémorable. » — Une citation de Le colonel à la retraite et président de l'Association du North Shore Regiment, Jake Bell

Malgré l’obstacle de la langue

Le 30 septembre 1954, The North Shore Regiment a fusionné avec la 28e Batterie de campagne de l'Artillerie royale canadienne pour devenir un régiment de deux bataillons. Le 18 mai 1956, le régiment a été renommé en The Royal New Brunswick Regiment (North Shore) . Le 7 juin 2012, il est redevenu un régiment d'un seul bataillon et a repris son nom d’origine.

Le colonel à la retraite et président de l'Association du North Shore Regiment, Jake Bell. Photo : Radio-Canada

Le colonel Jake Bell a rappelé que ce régiment regroupait des francophones qui ne parlaient pas anglais, les anglophones qui ne parlaient pas français et des membres des Premières Nations. Malgré les obstacles de la langue, les soldats ont formé parmi les meilleures unités au pays.

Mon beau-père a fait partie du régiment et quand il est allé en Angleterre, il a été mélangé avec des gens de la Péninsule acadienne. Ils ont traversé ensemble l’Europe. Malgré la langue, ils ont travaillé ensemble dans des conditions très difficiles. C’était remarquable et j’en suis fier , se réjouit-il.

C’étaient des pêcheurs, des gars qui travaillaient dans le bois, c’était des gens comme tout le monde, pas riches. Les officiers aussi venaient de milieux humbles. Ils ont réussi plus que de nombreux régiments établis. Le North Shore Regiment est un grand régiment a-t-il continué.

Une grande fierté

La caporale Amélie Savoie, originaire de Tracadie, exprime une grande fierté à porter l’uniforme et l’insigne du North Shore Regiment sur son bras gauche, sous le drapeau canadien.

La caporale Amélie Savoie, originaire de Tracadie, porte fièrement l'écussion du North Shore Regiment sur son bras gauche. Photo : Radio-Canada

« Je le porte fièrement pour tous ceux qui sont tombés et qui ont combattu. On doit continuer à faire vivre leur devoir. Plusieurs se sont battus et plusieurs sont décédés. Ce centième anniversaire, c’est vraiment gros pour moi. Que le North Shore Regiment existe depuis tout ce temps et qu’on ait pu garder le nom, c’est incroyable. » — Une citation de Caporale Amélie Savoie, du North Shore Regiment

Aux yeux de Jean-Pierre Chénard, président de la Légion royale canadienne filiale 56 de Caraquet, il n’y a pas mieux que le North Shore Regiment.

C’est le régiment le plus décoré au Canada ( 27 fois ) pour s’être illustré au champ de bataille , se plaît-il à dire, lui dont le beau-père a porté l’écusson pendant la Deuxième Guerre mondiale. C’est une grande fierté, car nous en sommes les descendants. Ils ont débarqué à Saint-Aubin-sur-Mer le 6 juin 1944, ils ont monté la falaise et ils ont libéré le village.

Une voie de Saint-Aubin-sur-Mer porte le nom de rue du North Shore Regiment. On y a aussi érigé un monument rappelant le sacrifice des soldats de ce régiment.