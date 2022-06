Fin de saison au stade Canac pour la lutte NSPW

C’est notre Wrestlemania à nous autres , compare Steve Boutet, promoteur de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), en faisant référence au plus gros gala de la World Wrestling Entertainment (WWE) qui se tient normalement au début du mois d’avril, aux États-Unis.

Pour le rendez-vous du 18 juin, le lutteur américain Jonathan Gresham, champion de la Ring of Honor, affrontera le populaire Marko Estrada.

Un gala couru

Depuis 2012, Golden Opportunity a remporté à cinq reprises le prix du meilleur gala de lutte de l’année aux Prix de la lutte québécoise. Ce dernier gala de la saison attire toujours des foules plus nombreuses que les soirées régulières de la NSPW .

Le lutteur Pee Wee affronteront Loue O'Farrell lors du gala Golden Oppotunity XII. (archive) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Pat Laprade, historien de lutte et animateur du balado Les anti-pods de la lutte, explique que la qualité des matchs et des histoires font le succès de ce gala. Le stade Canac, ça rend le spectacle encore plus spécial cette année ajoute celui qui est aussi co-auteur des biographies du Géant Ferré et de Mad Dog Vachon. La maison des Capitales offre la possibilité de recevoir plus de 4000 spectateurs.

Au moment d’écrire ses lignes, près de 1000 billets avaient déjà trouvé preneurs.

Le lutteur Marko Estrada signe des autographes juste avant le gala Playball en août 2021. (archive) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Ce n’est pas la première fois que la NSPW présente au gala à cet endroit. En août 2021, après la pause forcée causée par la pandémie, la promotion avait redémarré ses activités avec le gala Playball.

Bilan de saison

La saison qui avait commencé à l’automne dernier a été marquée, comme tous les événements, par l’arrivée du variant omicron. Malgré la fermeture des salles et certaines restrictions sanitaires, le promoteur de la NSPW dresse un bilan positif.

Sa plus grande crainte était que les partisans ne soient plus au rendez-vous. Je me disais peut-être, qu’ils seront juste tannés d’acheter des billets et qu’il ne se passe rien. Heureusement, les partisans ne se sont pas laissé décourager par les contraintes.

Les lutteurs Dave La Justice et Gregory Belinsky se sont affrontés lors du gala Playball. (archive) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

L’historien de lutte, Pat Laprade, se réjouit de la popularité de la NSPW . C’est le fun pour la lutte au Québec en général qui bénéficie de ce rayonnement-là . Selon lui, la North Shore Pro Wrestling est présentement la plus grosse promotion de lutte dans la province. Le public est plus jeune et plus de femmes y assistent.

« La NSPW à Québec, c’est pas juste une promotion de lutte, c’est un événement. La lutte devient une alternative de sortie, comme un show d’humour ou un autre spectacle. » — Une citation de Pat Laprade, historien de lutte

Haute-ville VS basse-ville

Depuis l’automne dernier, la NSPW alterne la présentation de ses galas entre le Centre Horizon et le Diamant. Steve Boutet a remarqué que de plus en plus, les deux endroits attirent deux foules distinctes. Au début, c’était un beau mélange. Maintenant, la gang de Limoilou reste à Limoilou et l’autre gang vient au Diamant.

Qui sont ces nouveaux spectateurs qui assistent aux soirées en haute-ville? C’est plus des gens encore curieux de savoir ce que Robert Lepage trouve à la lutte, lance le promoteur.

La situation engendre un impact sur le fil narratif de la saison. La NSPW a pris la décision que les histoires principales se dérouleraient seulement au Centre Horizon. Les spectacles du Diamant demeurent tout de même cohérents avec rivalités qui se déroulent à Limoilou.

Cet été, les lutteurs de la NSPW seront en action un peu partout dans la région, incluant les Festivités Western de Saint-Victor.