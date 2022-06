Quatre municipalités de la MRC Abitibi inaugurent leur centre de compostage

Les municipalités de Landrienne, La Corne, St-Félix de Dalquier et Saint-Marc-de-Figuery ont enfin pu inaugurer leur centre de compostage, plus de deux ans après sa mise en service.

Construit au coût de 980 000 $, le centre situé à Landrienne a accueilli quelque 320 tonnes de matières organiques au coût des deux premières années. Utilisant une technologie de compostage thermophile fermé, les installations ont permis de générer plus de 70 tonnes de compost en 2021, une matière qui peut maintenant être distribuée à la population.

Pour Guy Baril, maire de Landrienne, la concrétisation de ce projet se veut un bel exemple de collaboration municipale.

Les municipalités de la MRC ont fait des choix et, sans dire que ça ne nous convenait pas, nous avions d’autres idées et on voulait quelque chose qui répondait à nos besoins, précise-t-il. Ça a été un projet très mobilisateur et on a travaillé en collaboration pour le concrétiser. On est très fiers.

Le centre de compostage situé à Landrienne a produit 71 tonnes de compost en 2021. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Grâce à des subventions de Recyc-Québec et du Fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités, le coût total du projet pour chaque municipalité a été réduit à 62 000 $.

On est heureux de dire que c’est aujourd’hui entièrement payé et que ça nous appartient à part égales, ajoute Guy Baril. Les économies nous ont aussi permis d’acheter un nouvel équipement pour tamiser le compost et en améliorer la qualité.

Pour l’instant, le compost produit par le Groupe des 4 peut uniquement être utilisé pour des fleurs ou du terrassement, mais pas encore pour les potagers. L’objectif est de peaufiner le processus avec le temps pour améliorer la qualité du produit.

La population des quatre municipalités peut maintenant se procurer le compost produit à Landrienne. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon Félix Labrecque, maire de Saint-Félix de Dalquier, la population a bien adhéré au projet mais il faudra encore la sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de compostage.

C’est nouveau et c’est sûr que les gens se posaient beaucoup de questions au début, note-t-il, C’est un procédé différent et les gens ne peuvent pas y déposer de sacs de plastique. Ça va de mieux en mieux et ça va continuer de s’améliorer. On est choyés de faire partie de ce projet qui n’a pas coûté cher et qui est très fonctionnel.

Présent à l’inauguration, le préfet Sébastien D’Astous se réjouit de voir que toutes les municipalités de sa MRC ont pris le virage vers le compostage, même si un seul projet commun ne les a pas toutes ralliées.