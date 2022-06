On a des artistes de la région, du Québec, du Canada, des États-Unis et de la France. […] Il y a quand même tellement d’activités que même moi, je ne suis pas capable de maîtriser la complexité de la programmation , lance le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford en entrevue à Même fréquence.

Les Jardins de Métis seront ouverts cette année jusqu’au 2 octobre 2022, indique l’organisme. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Plusieurs nouvelles expositions sont présentées au public tout au long de l’été, dont deux sur le thème de la pêche.

« Pour ceux qui aiment la pêche, des surprises vous attendent. » — Une citation de Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis

Alexander Reford est directeur des Jardins de Métis. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L’exposition Guides de pêche, qu’on a développée avec Matamajaw, parle d’un métier ancien et de la relation entre le père et son fils. On a des entrevues, des anecdotes, des outils, des trucs, des légendes, des secrets , raconte M. Reford.

L’autre exposition sur le même thème, Look-à-tout par Alexis Aubin-Laperrière, présente un instrument utilisé par les pêcheurs de saumons. Dans une salle, il y a des saumons littéralement sur papier. […] C’est de voir le saumon du haut vers le bas. C'est assez fascinant , affirme le directeur.

Une programmation chargée

Chaque dimanche du 3 juillet au 21 août, il invite la population à participer aux pique-niques musicaux du Conservatoire de musique de Rimouski à l'arboretum près de la villa Estevan.

Passeront par les Jardins cet été, le chef Ricardo Larrivée, qui s'intéressera à la tradition du thé à l'anglaise, l'auteur-compositeur-interprète Richard Séguin, qui tiendra une conférence sur le poète américain Henri David Thoreau ainsi que la comédienne Christine Beaulieu, qui viendra à nouveau sur place pour parler de pêche au saumon.

Les Jardins de Métis sont à ne pas manquer. Choisissez votre journée et on a hâte de vous accueillir , dit M. Reford.

Encore cette année, l'accès aux Jardins est gratuit chaque premier dimanche du mois. Tout le monde est invité et peut entrer gratuitement pour explorer les expositions et l’aménagement extérieur , dit-il.

Même s’il invite encore les personnes à signaler leur intérêt pour travailler aux Jardins de Métis, il considère que les ressources humaines seront suffisantes cette année. Mes équipes sont quand même largement comblées, on va vu ça venir un petit peu. On a beaucoup recruté. On a de jeunes stagiaires de l’Université de Montréal et d’autres écoles qui sont avec nous depuis déjà quelques semaines , note-t-il.

Avec les informations de Maude Rivard et de Denis Leduc