Des Lavallois marchent contre la violence armée

Les manifestants, dont plusieurs familles, s'étaient donné rendez-vous à la place Raymond-Martin à 13 h à l'invitation du Comité de travail de Place Saint-Martin et du député provincial de Laval-des-Rapides, Saul Polo.

On voulait symboliquement faire une marche, se réapproprier les lieux et travailler sur la prévention , explique une des organisatrices, Lucie Lanthier.

« On veut que les résidents du secteur se sentent bien chez eux, qu’il n’aient pas peur de sortir et de venir dans les parcs, se promener et profiter du beau temps. »