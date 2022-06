Le marché des petits entrepreneurs d’Abitibi-Ouest se tient à La Sarre

L'événement se tient à l'occasion de la Grande Journée des petits entrepreneurs qui a lieu partout dans la province.

Plus de 70 entrepreneurs âgés de 5 à 17 ans sont présents sur place pour proposer leurs produits.

D'ailleurs, la quarantaine de kiosques ouverts à cet effet ont attiré plusieurs centaines de visiteurs venus encourager les jeunes exposants.

L'événement chapeauté par le Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest a pour objectif d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat explique l'agente de projet Stéphanie Guilbert.

C'est parti d'un projet qu'on avait à la SHOP, qui est un projet la CJEAO, on avait plusieurs jeunes en parascolaire et eux voulaient se faire des entreprises. De là est venue l'idée de participer à la grande journée des petits entrepreneurs, fait savoir l'agente. Et puisqu'il y avait déjà 25 jeunes en suivi qui voulaient faire une entreprise, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un marché et inviter les autres. En plus, on vient de vivre deux années de confinement donc ce qu'on voulait c'est que les jeunes vivent une réussite, qu'ils puissent échanger ensemble et qu'ils reviennent avec l'entrepreneuriat.

Elle n'écarte pas la possibilité d'organiser le même événement dans une autre municipalité d'Abitibi-Ouest l'an prochain.