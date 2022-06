De nouvelles places en garderie pour les Basques et le Kamouraska

Québec a sélectionné les MRC des Basques et de Kamouraska pour l'ajout de places en garderies subventionnées, dans le cadre de la réouverture de l'appel de projets pour compléter l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance à travers le Québec.

Entre 11 et 15 places seront autorisées dans la MRC des Basques.

Pour Laurie Vaillancourt, directrice générale du CPE La Baleine bricoleuse à Trois-Pistoles, une telle annonce est une excellente nouvelle pour les parents de la MRC .

Mais il reste un élément inconnu : la répartition des places sur le territoire de la MRC des Basques sera annoncée seulement lors de l’ouverture de l’appel de projets lundi.

Deux projets avaient été présentés pour les municipalités de Trois-Pistoles et de Saint-Jean-de-Dieu, mais avaient été refusés lors du dernier appel de projets parce que ces dernières ne faisaient alors pas partie des territoires sélectionnés par le ministère de la Famille, rapporte Mme Vaillancourt.

Elle espère que cette fois-ci sera la bonne. Si Trois-Pistoles ou Saint-Jean-de-Dieu ne figurent pas dans les territoires, ça va être de grosses décisions à prendre pour le conseil d’administration qui va devoir réfléchir à savoir si on va vers une autre municipalité de notre territoire ou non , raconte-t-elle.

« On est dans l’ambiguïté de savoir si c’est une bonne nouvelle ou pas pour nous. » — Une citation de Laurie Vaillancourt, directrice générale du CPE La Baleine bricoleuse

De nombreuses places au Kamouraska

La MRC de Kamouraska a quant à elle reçu le feu vert pour la création de 61 à 74 places.

La directrice générale du CPE Pitatou à Saint-Pascal, Sylvie Leblanc, espère aussi être en mesure de déposer un projet pour la municipalité de Saint-Pascal, qui a une position centrale dans la MRC .

C’est un ensemble de places disponibles pour le Kamouraska , précise-t-elle. Il y a un deuxième CPE qui pourrait aussi avoir des projets sur le territoire.

Saint-Pascal, dans la MRC de Kamouraska Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Mitis écartée

Selon la coordonnatrice pour le Réseau des services à la petite enfance de l'Est-du-Québec, la réouverture de l’appel de projets ne vient pas combler le manque de place en garderie dans le Bas-Saint-Laurent.

Marie-Élyse Gagnon rappelle que le manque de place est criant ailleurs dans la région, notamment dans la MRC de La Mitis. Le ministère estimait qu’il y avait un besoin dans la Mitis, et aucun projet n’avait été accepté durant le précédent appel de projets et présentement l’appel de projets est rouvert et la région n’a pas été ciblée. C’est assez étrange, alors que la région a de grands besoins.

« Les données d’estimation du ministère sont erronées, ne sont pas fiables, et pas réalistes. Ce qu’on connaît sur le terrain est loin des données du ministère et c’est difficile à comprendre. » — Une citation de Marie-Élyse Gagnon, coordonnatrice pour le Réseau des services à la petite enfance de l'Est-du-Québec pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Laurie Vaillancourt qualifie aussi certaines décisions du ministère de la Famille de difficiles à comprendre . Parmi elles, la directrice générale du CPE La Baleine bricoleuse rappelle qu’un des territoires visés par l’ancien appel de projets était la municipalité rurale de Saint-Médard où dans les cinq dernières années, il y a eu deux naissances .

Ça ne fait aucun sens de dire qu’on pourrait mettre un CPE dans cette municipalité-là, ça ne serait pas viable , explique-t-elle.

Marie-Élyse Gagnon note toutefois que le ministère cible cette fois-ci des territoires plus larges, en sélectionnant des MRC au grand complet.

L'objectif du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est d'offrir une place en service de garde éducatif à l'enfance à tous les enfants d'ici mars 2025.