Pleins feux sur l’âgisme, un film pour combattre les préjugés sur le vieillissement

La scénariste et coréalisatrice, l’enseignante à la retraite Jeanne Brideau, a fait de l’âgisme son cheval de bataille depuis plusieurs années. On a l’impression que tout le monde sait ce que c’est l’âgisme, mais c’est tellement faux , dit-elle.

Qu’est-ce que l’âgisme ? L’âgisme se rapporte aux stéréotypes, aux préjugés et aux comportements discriminatoires à l’égard des personnes âgées. L’infantilisation est un exemple d’une des formes d’âgisme très courantes.

Une enquête menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) auprès de 83 000 personnes dans 57 pays en 2020 démontre qu’une personne sur deux avait des attitudes modérément ou fortement âgistes.

Avec Pleins feux sur l’âgisme, Jeanne Brideau veut tenter à sa manière de changer ces statistiques, du moins dans la province.

Je veux que les jeunes soient initiés à cette idée que les aînées sont des gens qui contribuent énormément à la société et que ce n’est pas des gens qui sont nécessairement ennuyeux , explique Jeanne Brideau. On veut transmettre le message qu’on a intérêt à travailler [et s’amuser] les uns avec les autres et se connaître davantage .

Jeanne Brideau est aussi instigatrice du site Internet SeniorAction, un projet lancé en 2014 afin de contrer l'âgisme et de démontrer que vieillir peut être positif. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

L’idée de ce film lui est venue à la suite du succès d’une pièce de théâtre de Sylvio Allain sur l’âgisme présenté à l’école Clément Cormier de Bouctouche avant son décès en 2019.

Trois cent personnes avaient alors acclamé la pièce.

On n’avait jamais prévu que ça aurait eu le succès que ça a eu , raconte Jeanne Brideau. Le film [Plein feux sur l’âgisme] est fait en mémoire de Sylvio.

Une expérience intergénérationnelle

Pleins feux sur l’âgisme a été co-réalisé par l’artiste multidisciplinaire Daniel Léger.

Ce dernier a également dirigé le tournage, qui s’est fait dans une journée. Ça a été fait assez vite, mais quand même, on a pris beaucoup de temps pour [le] préparer , souligne-t-il.

Cinq personnes aînées et six élèves du District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick sont les vedettes de cette production de la Société culturelle Kent-Sud.

On a eu des échanges vraiment intéressants , raconte Daniel Léger. C’est en faisant ces activités-là qu’on se permet de voir les autres avec un différent œil .

L'artiste multidisciplinaire Daniel Léger. Photo : crédit photo : Gabrielle Bissonnette

En plus de s’intéresser au phénomène de l’âgisme, le film souhaite aussi sensibiliser les jeunes et les personnes aînées à l’importance des activités intergénérationnelles.

Il partage également des données d’une étude d’impact économique réalisée par les économistes Maurice Beaudin et Pierre-Marcel Desjardins en 2016 qui démontre que les aînées contribuent plus qu’il n’en coûte à la société néo-brunswickoise.

D’une durée de cinq minutes, Pleins feux sur l’âgisme est offert gratuitement sur la plateforme YouTube.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Avec les informations de Pascale Savoie-Brideau et de l’émission de radio La Matinale