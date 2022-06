Des poids lourds contrôlés sur le pont de Grand-Mère

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) surveille les poids lourds qui empruntent le pont de Grand-Mère. Depuis la fermeture du pont des Piles, plusieurs passent par cette route pour contourner les travaux et gagner du temps.

Vendredi, le MTQ a intercepté une vingtaine de véhicules entre 9 h et midi pour rappeler aux camionneurs que des limites de charge sont mises en place pour préserver l'intégrité de la structure.

Compte tenu de l’étroitesse du pont, la circulation s’effectuera en alternance pour protéger les cyclistes et les piétons qui l’empruntent pour traverser la rivière.

Quand il y a des véhicules qui sont très larges, souvent ils doivent empiéter sur un trottoir, ou parfois il y a un miroir qui dépasse. Alors maintenant, les croisements sont plus contrôlés par les signaleurs qui vont empêcher [que les véhicules ne se croisent] et faire une circulation en alternance plus souvent , a expliqué la porte-parole régionale pour le MTQ, Roxanne Pellerin à l’émission En direct.

D’autres détours sur l’autoroute 55

Par ailleurs, le ministère des Transports avise les automobilistes que des travaux d'asphaltage auront lieu sur l'autoroute 55 Sud dès lundi jusqu'au 13 juin. Cela entraînera la fermeture complète de la sortie 223. Les automobilistes devront emprunter un chemin de détour par les boulevards Vallée du Parc et Biermans.