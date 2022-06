Quatre MRC de la Côte-Nord ciblées pour de nouvelles places en garderie

Ces nouvelles places autorisées par Québec viendraient combler en parti les besoins. 500 places manquantes ont été identifiées il y a deux ans par le Regroupement des CPE Côte-Nord, selon sa directrice générale, Odette Lavigne.

Places en garderie Places en garderie Territoire visé Nombre de places autorisées MRC de Caniapiscau 40 à 45 MRC de Manicouagan 16 à 20 MRC de Minganie 6 à 10 MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 1 à 5

On est certain qu’avec cette réouverture de l’appel de projets, on va atteindre le besoin qu’on avait identifié. Maintenant, on doit se demander : "Quand ce sera atteint, est-ce que le manque sera réellement comblé?" , indique-t-elle.

L’appel de projets est offert normalement en continu, mais le ministère avait décidé de le suspendre en février pour mieux ajuster ses prévisions aux transformations démographiques des territoires visés.

Odette Lavigne est la directrice générale du Regroupement des CPE Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Odette Lavigne espère que le ministère de la Famille continuera à réajuster ses appels de projets selon l'évolution des besoins de chacune des MRC . On a besoin d’attirer des gens dans notre région et on va attirer des familles. Donc peut-être de nouveaux besoins vont voir le jour parce qu’il y a une mouvance de la population depuis la pandémie , explique-t-elle.

« On va regarder si ces mouvements de population vont se traduire par un besoin de places dans quelques années et qui n’est peut-être pas encore apparent. » — Une citation de Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE Côte-Nord

Projet pilote

La Côte-Nord fait d'ailleurs partie d'un projet pilote de mise en place de CPE préfabriqués, une initiative de l’Association québécoise des CPE .

De telles installations permettraient de réduire le délai d’environ deux ans entre l’octroi de places supplémentaires et la construction de nouvelles installations.

Selon Odette Lavigne, ces CPE préfabriqués vont être utilisés dans la région, notamment dans le cadre de l'appel d'offres précédent. Sur la Côte-Nord, on en est à voir si ça pourrait répondre à notre particularité au niveau du climat, mais on est quand même convaincu de pouvoir livrer le plus tôt possible ces installations-là , assure-t-elle.

La plupart des projets qui sont visés par la réouverture de l’appel de projets seront généralement des agrandissements d’installations déjà existantes.

Les CPE des MRC concernées pourront soumettre leur projet à partir de lundi.

L'objectif du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est d'offrir une place en service de garde éducatif à l'enfance à tous les enfants du Québec d'ici mars 2025.