Procès de Jacob Hoggard : reprise des délibérations après deux jours d’impasse

Le jury a déjà dégagé un verdict partiel unanime dont la nature n'a pas été révélée, mais il est incapable d'en dégager un autre pour certaines autres accusations.

Jacob Hoggard, 37 ans, est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agressions sexuelles ayant causé des lésions corporelles contre la même adolescente et une adulte en 2016 dans la région torontoise.

Le jury est dans une impasse depuis jeudi, parce qu'il était incapable d'en arriver à un verdict unanime pour une ou des trois accusations qu'il n'a pas identifiées.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable de trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès le 5 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Le verdict auquel il est parvenu concerne une ou des accusations qu'il n'a pas identifiées. La juge Gillian Roberts, de la Cour supérieure de l'Ontario, a refusé d'entendre ce verdict partiel pour l'instant.

Le jury a redemandé tard vendredi après-midi à réentendre les témoignages de la seconde plaignante et de l'accusé à la barre des témoins.

L'audition de ces enregistrements a d'ailleurs repris samedi matin.

Le jury a par ailleurs demandé samedi matin à réécouter également le témoignage de la première plaignante, ce qu'il n'avait pas demandé vendredi.

Résignation de la magistrate

Fait surprenant : la juge était, elle aussi, prête à jeter l'éponge pour la première fois vendredi.

À relire les instructions qu'elle a données mardi matin au jury, on comprend toutefois qu'elle préfère la tenue d'un second procès plutôt qu'un verdict précipité et donc erroné.

La magistrate avait rappelé que le jury était épuisé et qu'il avait travaillé très dur depuis le début des délibérations mardi après-midi.

Elle avait pourtant dit au jury de persévérer à son premier renoncement jeudi matin, en lui disant qu'il était encore trop tôt pour abandonner.

Jacob Hoggard a témoigné durant deux jours à la barre de son propre procès le mois dernier. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La Couronne et la défense ont toutefois dissuadé la juge de remercier le jury vendredi après-midi. L'avocate du chanteur, Megan Savard, lui avait expliqué qu' il n'y avait pas de jury mieux préparé que celui-ci pour dégager un verdict .

La procureure de la Couronne, Jill Witkin, a partagé le même avis à la cour.

Me Savard avait dit qu'il n'était pas anormal à ce stade-ci qu'un jury soit dans une impasse, compte tenu des questions qu'il a posées à la cour mardi après-midi et jeudi au sujet de la crédibilité des deux femmes et de la notion de consentement.

Il est encore trop tôt pour baisser les bras après seulement deux journées complètes de délibérations et il n'est que 15h30 , avait rétorqué Me Witkin.

La juge craignait notamment que l'arrivée du week-end ne décourage davantage les jurés.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge la seconde plaignante ; l'accusé et son épouse sont assis derrière. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Résignée, elle a donc expliqué au jury qu'il devait déployer de nouveaux efforts. Elle lui avait néanmoins dit, en leur tendant une branche d'olivier, qu'il pouvait prendre le reste de la journée en congé à l'hôtel avant de reprendre leurs discussions samedi.

Nous savons que vous êtes fatigués et que vous en avez marre, mais, s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligés d'en finir d'ici [vendredi] soir , leur a-t-elle déclaré.

Vous n'êtes soumis à aucun délai pour accomplir votre devoir , a-t-elle ajouté.

Le jury a donc refusé pour la seconde fois de suspendre ses discussions et il a demandé à la place à réentendre les deux témoignages en question au sujet des événements du 22 novembre 2016 à Toronto.

Une impasse insurmontable mènerait à un second procès pour les accusations sur lesquelles le jury ne s'est pas entendu.