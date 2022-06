Fermetures de routes et retards : se déplacer à Toronto sera un cauchemar ce week-end

Les autoroutes Don Valler Parkway et Gardiner Expressway sont partiellement fermées dimanche. Les trains et les bus GO Transit, les métros et tramways de la Commission du transport de Toronto (CTT) auront quant à eux des retards.

Il y a des événements spéciaux cette fin de semaine dans la métropole canadienne et cela nécessite de nombreux ajustements.

La promenade Don Valley sera fermée à la circulation du chemin York Mills à l'autoroute Gardiner le dimanche 5 juin de 2 h à 14 h. en raison de l'événement Bike for Brain Health en soutien à Baycrest.

L'autoroute Gardiner sera également fermée à la circulation de South Kingsway à Don Valley Parkway pendant la même période pour le même événement.

Fermetures de rues et de routes

La rue Dundas Ouest sera entièrement fermée à la circulation des véhicules entre les avenues Ossington et Lansdowne, à partir de 13 h le vendredi 3 juin jusqu'à 1 h du matin le lundi 6 juin pour faire place à l'événement Do West Fest.

ActiveTO, quant à lui, aura lieu sur The Meadoway, de Brimley Road à Scarborough Golf Club Road, de 7 h le samedi 4 juin à 19 h le dimanche 5 juin.

Les routes de High Park seront fermées aux véhicules pendant la fin de semaine. Un nombre limité de places de stationnement est disponible sur la rue Bloor Ouest.

Retards et annulations d'autobus et de trains GO ce week-end

Metrolinx dit que les navetteurs devraient planifier à l'avance ce week-end, car les autobus et les trains seront touchés par les fermetures de routes et la construction dans le GTA. Les trains GO de Lakeshore West fonctionneront sur une base horaire en raison de la construction à la gare GO Exhibition.

Pour toute personne voyageant sur la ligne Barrie, il n'y aura pas de service entre Downsview GO et la gare Union ce week-end en raison de travaux de construction. Ceux qui doivent se déplacer vers et depuis Downsview sont invités à utiliser la CTT à la place.

Les trains GO ne circuleront qu'entre les gares GO Allandale Waterfront et Downsview toutes les trois heures. Les clients de la ligne Barrie sont invités à utiliser les gares le long de la ligne de Stouffville à la place, où un service de train régulier circule vers et depuis la gare Union tout le week-end.

Le Go Train à la gare de Oakville, une ville de banlieue au bord du lac Ontario. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Les routes principales étant fermées, les usagers des itinéraires d'autobus GO suivants subiront également jusqu'à 30 minutes de retards prévus en raison des autobus devant changer d'itinéraire, a déclaré Metrolinx.

La route 16 (Hamilton/Toronto Express) amènera les clients à Aldershot GO pour se connecter avec le service de train horaire Lakeshore West.

La route 21 (Milton) amènera les clients à Port Credit GO et se connectera à un service de train supplémentaire exécutant des trains express jusqu'à la gare Union.

La route 31 (Kitchener) amènera les clients à Port Credit GO et se connectera à un service de train supplémentaire exécutant un service express jusqu'à la gare Union.

La route 65 (Barrie) amènera les clients au terminal Finch pour se connecter à la ligne 1 de la CTT.

Des temps de trajet plus longs également sur la CTT

Les usagers du centre-ville seront également confrontés à des temps de trajet plus longs sur certains itinéraires de la TTC ce week-end.

Le métro de la ligne 2 entre les stations Jane et Ossington devrait être fermé pour travaux de voie les deux jours.

Les clients utilisant les stations entre Wilson et Lawrence West sur la ligne 1 doivent s'attendre à des retards en raison de l'entretien des voies.