La grève des ingénieurs va retarder des chantiers en Abitibi-Témiscamingue, selon l’APIGQ

Le mouvement de débrayage concerne 1800 ingénieurs du gouvernement à travers la province qui sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans.

Les membres de l' APIGQ étaient en grève le 23 avril. Ils avaient décidé de cesser leur mouvement et de reprendre les rencontres avec l'employeur un mois plus tard.

Les négociations entre l'association et le gouvernement achoppent sur la question salariale et souhaitent aussi avoir une plus grande autonomie professionnelle.

En Abitibi-Témiscamingue, les ingénieurs sont déjà intervenus pour maintenir les services essentiels.

Mais la grève aura des répercussions sur des travaux en cours, explique le secrétaire-trésorier à l'Association, Andy Guyaz.

C'est certain que vous faites moins la manchette qu'à Québec et Montréal, par contre, votre réseau routier est très étendu et à cause des conditions météo, malheureusement la fenêtre est encore plus courte que chez nous. C'est certain qu'au niveau routier, il y'a des impacts au niveau de la réfection et de l'asphalte , dit-il.

Mais on a répondu à quelques services essentiels dans votre secteur où il y avait des enjeux de santé et sécurité et on est allé intervenir de façon urgente sur certaines situations. Mais c'est sûr que les travaux courants, ça, c’est ralenti, c'est clair net et précis , ajoute Andy Guyaz.

Il s'attend aussi à des retards dans la programmation des travaux à venir.

Le ministère des Transports du Québec n'a pas pu répondre à notre demande d'entrevue.