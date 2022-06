Des drapeaux de la Fierté vandalisés ou volés dans des écoles de Windsor-Essex

La police a été contactée et enquêtera sur les incidents, a annoncé vendredi le conseil. Nous aimerions certainement que les auteurs soient traduits en justice car personne ne devrait se sentir en danger , a déclaré Josh Canty, surintendant de l'éducation.

« Les drapeaux ont été hissés pour une raison, pour que nos étudiants se sentent inclus et en sécurité, que tous nos étudiants se sentent dans un espace accueillant, et pour que les gens fassent cela, c'est juste un crime odieux. C'est un crime de haine et la police est au courant et fait le suivi. » — Une citation de Josh Canty, surintendant de l'éducation

Dans une déclaration à CBC News, Talya Natyshak de la police de Windsor a confirmé que le service enquêtait sur un rapport de méfait et de vol d’un drapeau dans une école secondaire locale et a encouragé toute personne ayant des informations à contacter la police ou Échec au crime.

Josh Canty a pu remettre des drapeaux dans ces écoles et en a été remercié par des familles. Elles se rendent compte que nous écoutons. Ce n'est pas quelque chose que nous allons balayer sous le tapis , dit-il.

Sydney Brouillard-Coyle, responsable de l'éducation et mentor pair non binaire chez Trans Wellness Ontario, considère que ce genre d’incidents sont non seulement décevants, mais montrent aussi qu’il reste du travail à faire.

Nous savons que ce type de haine est une réalité pour de nombreuses personnes trans et queer, et en particulier pour les jeunes qui en font l'expérience en milieu scolaire , souligne Sydney Brouillard-Coyle.

« Il appartient à tout le monde, aux enseignants, aux conseils scolaires, aux individus, aux prestataires de soins de santé, à tous dans tous les domaines de faire le travail pour s'assurer que leurs espaces sont sûrs, de faire le travail pour apprendre à être alliés, comment être des alliés efficaces, soutenir les personnes trans et queer. » — Une citation de Sydney Brouillard-Coyle

Soutiens disponibles à l'école et dans la communauté

Trans Wellness Ontario offre des services tels que du mentorat et des conseils. Il est important d'être avec d'autres personnes de la communauté qui comprennent ce que c'est que de vivre quelque chose comme ça et juste de savoir que vous n'êtes pas seul. Donc, ceux qui sont touchés, je vous encourage vraiment à nous contacter parce que nous sont là pour vous soutenir , indique Sydney Brouillard-Coyle.

Le conseil scolaire a déclaré que tous les élèves ou membres du personnel touchés par ces incidents, ou tout autre, sont priés de parler à l'administration ou à un adulte de confiance pour obtenir de l'aide. Un lien vers les soutiens en matière de santé mentale et de bien-être est disponible sur le site web du conseil.

La police de Windsor affirme que les agents de ressources des écoles secondaires peuvent également aider les élèves à se connecter aux soutiens appropriés au sein de leur école.