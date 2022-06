La famille d’un étudiant disparu à Saint-Jean garde espoir de le revoir

Thao Tran a immédiatement eu le pressentiment que quelque chose clochait lorsque son fils lui a texté le simple mot Bye. , à 5 h 30 du matin, ce jour-là.

Alarmé de ne pas réussir à le joindre, Thao Tran et sa conjointe Thu Tran ont alors communiqué avec la police régionale.

Ils n’ont pas réussi à localiser son téléphone , dit Thu Tran.

Depuis ce jour, famille et police recherchent activement Chi Thien Tran.

Il y a six mois que Thao et Thu demeurent à Saint-Jean. Ils sont originaires de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Ils sont venus au Nouveau-Brunswick pour rejoindre leur fils Chi Thien Tran, qui y était depuis 2019, dans le cadre du programme international d’éducation de l’Atlantique.

« Nous sommes venus ici pour notre fils, parce qu’il était ici. Nous voulions nous réunir en famille. Mais il n’est plus là, et on dirait que ma vie s’est arrêtée et que mon cœur ne bat plus. »