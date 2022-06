Orages violents : la patience de mise pour les réparations domiciliaires

Deux semaines après qu’un derecho mortel ait renversé Ottawa, Essaid Bensoudane en est toujours au nettoyage des arbres et des branches qui sont tombés sur son bungalow du quartier de Grenfell Glen.

L’orage violent du 21 mai dernier a endommagé la moitié de la maison , a raconté l’Ottavien à CBC, à l’extérieur de sa demeure entourée de débris.

La tempête a provoqué des dégâts structurels à sa demeure. Il faudra aussi réparer son toit, ses plafonds et ses murs, a ajouté M. Bensoudane.

Cela pourrait prendre des mois. Alors que l’industrie des réparations domiciliaires fait face à une hausse soudaine de la demande, elle doit aussi composer avec une importante pénurie de main-d'œuvre, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et la hausse des prix des matériaux.

Ça pourrait prendre tout l’été , a appris le propriétaire dépité.

Des centaines d’appels

Dans la semaine qui a suivi l’orage, le téléphone de la compagnie Roof Master n’a cessé de sonner.

Nous avons reçu environ 400 appels et 200 demandes en ligne , a constaté l’estimateur pour la compagnie de toitures, William Hrynewich.

M. Hrynewich mentionne que la pénurie de personnel a débuté plus tôt pendant la pandémie. Avec les pénuries de matériaux et les enjeux de transport, l’industrie fonctionnait déjà à plein régime depuis quelque temps, dit-il.

Depuis la tempête, Roof Master a dû se mettre à prioriser les demandes plutôt que de servir chaque client selon le principe du premier arrivé, premier servi. L’entreprise souhaitant aider les Ottaviens les plus durement touchés, ceux qui ont subi des dommages moins importants devront être patients, continue M. Hrynewich.

Les gens peuvent s’attendre à ce qu’un délai plus long s’écoule avant que nous puissions faire le travail , prévient-il.

Les suites du derecho pourraient aussi empirer les problèmes actuels d’approvisionnement, prévient Pierre Lafontaine, président du conseil d’administration de l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture.

Celui qui est aussi propriétaire des Toitures Raymond, à Gatineau, note que même avant l’orage, des objets comme des vis étaient déjà disponibles en quantité limitée.

Dans cette conjoncture, des couvreurs ont dû refuser des clients, ajoute-t-il.

La pénurie de personnel est un gros enjeu. Nous avons environ 200 travailleurs en ce moment qui font de la toiture, du revêtement et de petits travaux de construction. Nous aurions facilement de la place pour 30, 50 employés de plus, pour nous aider à combler la demande , continue M. Lafontaine.

Pendant ce temps, son téléphone continue de sonner.

D’autres entrepreneurs m’ont dit qu’ils reçoivent une centaine d’appels par jour. Il y aura des retards importants, c’est clair , anticipe-t-il.

Quant aux consommateurs qui arrivent à faire leurs travaux, la facture risque d’être plus salée qu'elle l'aurait été dans le passé.

Selon William Hrynewich, le prix de l’aluminium, de l’acier et du contreplaqué, entre autres, ont pratiquement triplé. Ce qui contraint les couvreurs à augmenter leurs prix.

Pourraient-ils le faire de façon excessive? C’est une possibilité, s’inquiète-t-il.

C’est clairement quelque chose dont il faut se méfier. Mais la meilleure façon de s’en protéger, c’est d’avoir plus d’une opinion et plus d’une soumission , recommande-t-il.

Avec les informations de Rachelle Elsiufi, CBC