L’Ukraine dit avoir repris du terrain à Sievierodonetsk

L’Ukraine a affirmé samedi avoir repoussé l’avancée de l’armée russe à Sievierodonetsk, alors que la Russie y concentre toutes ses forces disponibles pour son offensive. De son côté, Moscou a déclaré que des soldats ukrainiens se retiraient de la ville clé de la région du Donbass. Cette municipalité est toujours en proie à de furieux combats entre Kiev et les troupes du Kremlin.

La situation dans toute la région est extrêmement difficile. Les combats se concentrent actuellement à Sievierodonetsk car, d’après ce que nous avons pu en comprendre, l’armée russe a jeté tout son poids et ses réserves dans cette bataille, a indiqué le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï.

De premières informations indiquent qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de la ville, mais nos forces les repoussent maintenant , a-t-il assuré. Selon M. Gaïdaï, l’armée ukrainienne aurait repris près de 20 % du territoire perdu à Sievierodonetsk.

Toutefois, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que des unités de l'armée ukrainienne, ayant subi des pertes critiques lors des combats pour Sievierodonetsk (jusqu'à 90 % dans plusieurs unités), se retirent vers Lyssytchansk , une grande ville voisine située de l'autre côté de la rivière Donets.

Par contre, ce ministère n'a pas fourni d'indications quant au nombre de soldats ukrainiens qui battraient en retraite vers Lyssytchansk. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de source indépendante.

Les autorités ukrainiennes, ayant compris qu'il était impossible de résister davantage et de tenir la zone industrielle de Sievierodonetsk, a ordonné à un groupe tactique mixte de miner des réservoirs contenant du nitrate et de l'acide nitrique dans l'usine Azot , a indiqué l'armée russe.

Elle a aussi précisé que ce groupe resté sur les lieux est formé notamment de survivants de la 79e brigade d'assaut aérien, ainsi que de membres de la défense territoriale ukrainienne.

Selon Moscou, l'armée ukrainienne souhaite faire exploser des cuves de produits chimiques, ce qui contaminerait cette zone et aurait pour effet de retarder l'offensive des troupes russes.

Les villes de Sievierodonetsk et de Lyssytchansk sont situées à quelque 80 kilomètres de la capitale administrative régionale ukrainienne de Kramatorsk. Sievierodonetsk, qui comptait près de 100 000 habitants avant la guerre, est une agglomération clé pour y parvenir.

Avec la prise de cette ville, la Russie assurerait son emprise sur le Donbass, un bassin minier important qui est partiellement occupé par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Une guerre d'usure se déroule désormais dans le Donbass, a indiqué le secrétaire général de l' OTAN , Jens Stoltenberg.

Malgré les renforts déployés par la Russie, M. Gaïdaï avait estimé vendredi qu’il n’était pas réaliste d’affirmer que Sievierodonetsk tomberait dans les deux semaines à venir.

Les troupes russes se renforcent

Pour mener à bien son offensive sur Sievierodonetsk, la Russie a renforcé ses troupes et a fait usage de son artillerie afin de mener des offensives dans la ville, selon l’armée ukrainienne.

Toujours selon cette dernière, les troupes russes ont dû battre en retraite après avoir tenté sans succès de progresser vers la ville voisine de Bakhmut, pour empêcher l’accès à Sievierodonetsk.

Le gouverneur Gaïdaï a noté que quatre personnes ont été tuées vendredi dans la province de Louhansk lors d’attaques menées par l’armée russe.

De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses troupes ont abattu un avion de transport militaire ukrainien. Celui-ci acheminait des armes et des munitions près du port de la ville d’Odessa.

Le ministère russe a aussi soutenu que des missiles ont touché un centre d’entraînement d’artillerie près de Soumy, où se trouvaient des instructeurs étrangers. D’après la Défense russe, une autre frappe a détruit une position de mercenaires étrangers dans la région d'Odessa, dans le sud de l’Ukraine.

Toujours près d'Odessa, un missile russe a touché un entrepôt agricole, blessant deux personnes, ont affirmé les autorités locales.

L’Ukraine a par ailleurs dit vouloir renforcer son dispositif militaire dans la région grâce aux nouvelles livraisons d’armes occidentales avant de reprendre les négociations de paix avec la Russie.

Nos forces armées sont prêtes à utiliser [les nouvelles armes] et je pense que nous pourrons alors entamer un nouveau cycle de négociations à partir de positions renforcées , a déclaré le négociateur ukrainien David Arakhamia vendredi.

Après 100 jours de guerre, la Russie a affirmé vendredi avoir rempli certains des objectifs de l'opération militaire spéciale qu'elle a déclenchée le 24 février.

La victoire sera nôtre , a rétorqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo où il apparaît devant le bâtiment de l'administration présidentielle à Kiev, en compagnie de ses collaborateurs.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l’armée russe a triplé la portion de territoire qu'elle contrôle : en plus de la péninsule de Crimée et des territoires occupés du Donbass et du sud de l'Ukraine, la Russie a désormais la mainmise sur près de 125 000 kilomètres carrés, selon le président Zelensky.

Le renseignement ukrainien en contact avec les prisonniers d’Azovstal

Quelques soldats éclopés faisaient partie des combattants ukrainiens évacués d'Azovstal. Photo : La Presse canadienne / Service de presse du ministère russe de la Défense

Le ministre ukrainien de l’Intérieur a déclaré que les services de renseignement sont en contact avec les prisonniers de guerre qui ont défendu le complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol. Il a dit que le gouvernement fait tout pour obtenir leur libération.

C’est par l’intermédiaire [des services de renseignement] que nous connaissons leurs conditions de détention, leur alimentation et la possibilité de leur libération , a affirmé Denis Monastirsky vendredi soir à la télévision ukrainienne. Nous espérons qu’ils seront tous ici, à Kiev, et nous faisons tout notre possible pour qu’il en soit ainsi , a commenté le ministre de l’Intérieur.

Le sort des centaines de combattants d’Azovstal, qui sont détenus par les Russes depuis la mi-mai, demeure incertain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur avait demandé de déposer les armes après presque trois mois de siège.

Kiev souhaite obtenir leur libération dans le cadre d’un échange de prisonniers. Or, des parlementaires russes souhaitent que certains de ces soldats soient traduits en justice. Moscou a cependant assuré que les combattants qui ont rendu les armes seront traités conformément au droit international.

Quatre volontaires étrangers tués

Quatre volontaires étrangers, dont un Français, ont été tués en combattant en Ukraine, a annoncé samedi la Légion internationale de défense de l'Ukraine, organisme officiel des combattants volontaires étrangers.

La légion a indiqué qu’il s’agit d’un Néerlandais, d’un Australien, d’un Allemand et d’un Français. Elle a cité les noms des combattants, mais n’a pas précisé la date ou les circonstances de leur mort.

Nous avons perdu nos frères au combat, mais leur bravoure, leur mémoire et leur héritage nous inspireront à jamais , a écrit la légion sur sa page Facebook, où elle a affiché les drapeaux nationaux et des photos de ces quatre hommes en tenue de camouflage et portant des armes légères.

Le ministère français des Affaires étrangères avait révélé vendredi qu' un combattant [français] parti comme volontaire était mort dans des combats en Ukraine.

La Russie a clamé cette semaine avoir tué des centaines de combattants étrangers en Ukraine depuis le début de son invasion le 24 février.