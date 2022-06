L’Ukraine dit avoir repoussé l’avancée russe à Sievierodonetsk

Les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir repris une partie de la ville industrielle de Sievierodonetsk où l’armée russe concentre son offensive pour prendre le contrôle du Donbass et que ses forces armées pourraient conserver cette zone reprise pendant deux semaines, alors que les combats faisaient toujours rage samedi.

Le gouverneur de la province de Lougansk, Serhiy Haidaï, a déclaré vendredi à la télévision que l’armée ukrainienne avait repris 20 % du territoire perdu à Sievierodonetsk.

Il a estimé qu’il n’était pas réaliste de dire que la ville tomberait dans les deux semaines à venir même si la Russie y déploie des renforts.

Dès que nous aurons assez d’armes de longue portée provenant des pays occidentaux, nous repousserons leur artillerie [russe, NDLR] loin de nos positions , a encore dit Serhiy Haidaï.

Reuters n’a pas été en mesure dans l’immédiat de vérifier les déclarations du gouverneur sur cette avancée ukrainienne, mais a pu vérifier que les Ukrainiens tenaient toujours une partie de la ville.

Selon l’armée ukrainienne, la Russie a renforcé ses troupes et a fait usage de son artillerie pour mener des offensives dans la ville.

L’armée a ajouté que les troupes ont dû battre retraite après avoir tenté sans succès d’avancer dans la ville voisine de Bakhmut et de couper l’accès à Sievierodonetsk.

D’après Serhiy Haidaï, quatre personnes ont été tuées vendredi dans la province de Lougansk lors d’attaques russes.

Dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, un missile a touché un entrepôt agricole, blessant deux personnes, ont affirmé les autorités locales sur l’application de messagerie Telegram.

Samedi, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie menait d’intenses opérations aériennes dans le Donbass.

Le renseignement ukrainien en contact avec les prisonniers d’Azovstal

Quelques soldats éclopés faisaient partie des combattants ukrainiens évacués d'Azovstal. Photo : La Presse canadienne / Service de presse du ministère russe de la Défense

Les services de renseignement ukrainiens sont en contact avec les prisonniers de guerre qui défendaient le complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol et Kiev fait tout pour obtenir leur libération, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur.

L’incertitude règne autour du sort des centaines de combattants d’Azovstal détenus depuis la mi-mai par les Russes après que le président ukrainien Volodimir Zelensky leur a demandé de déposer les armes après presque trois mois de siège.

C’est par leur intermédiaire [les services de renseignements, NDLR] que nous connaissons leurs conditions de détention, leur alimentation et la possibilité de leur libération , a déclaré Denis Monastirsky vendredi soir à la télévision ukrainienne. Nous savons tous qu’ils seront tous ici, à Kiev, et nous faisons tout notre possible pour qu’il en soit ainsi , a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Kiev espère obtenir la libération des combattants d’Azovstal dans le cadre d’un échange de prisonniers. Des parlementaires russes souhaitent toutefois que certains de ces soldats soient traduits en justice.

Le Kremlin a assuré que les combattants qui ont rendu les armes seront traités conformément au droit international.