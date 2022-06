DANSEncore : comme un grand cri de joie

Le premier gala du Festival international DANSEncore était de retour au bercail à la salle J.-Antonio-Thompson dans sa formule originale vendredi soir. Les 50 danseurs provenant de 8 pays ont littéralement écrasé les spectateurs sur leur siège tant leur force et leur fougue étaient sidérantes. Si bien qu’à la toute fin on se disait : mais qu’est-ce qui vient de se passer?

Prenez un ressort, comprimez-le au maximum et relâchez-le. C’est l’image qui nous vient à l’esprit lorsqu’on regarde ces danseurs privés de scène après deux ans de pandémie. Nous avons eu droit à un spectacle joyeux, fougueux, spectaculaire et explosif.

Ballet Hispanico a donné le ton dès le départ. Offrant une fusion de ballet, de jazz, de danse contemporaine, les 8 danseurs se sont exécutés avec virtuosité et originalité sur de vieux airs de cha-cha-cha et de mambo avec beaucoup d’humour, comme s’ils lâchaient leur fou sur une piste de danse. Ce qui a fait rire la salle à plus d’une reprise.

Puis, pour la première fois au festival, l’espagnol Mario Glez nous hypnotise par son style unique qui fusionne la danse urbaine et contemporaine. Sa personnalité et son charisme en fait un danseur inimitable qui mérite amplement son titre de coup de coeur de l’organisation.

Fidèle à la musique de Stromae, la troupe de France RB Dance Company a choisi cette fois la chanson Riez sur laquelle ils ont évoqué avec beaucoup de puissance le piège du rêve de la vie parfaite.

Les prestations des danseurs québécois, Jeannie et Marcio, Tina Desrochers, Yannick et Eliana ont été accueillis avec enthousiasme par le public. Mais, celui-ci en a eu plein les yeux vers la fin du gala.

La troupe The Ruggeds a impressionné le public avec leur breakdance. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Du breakdance à un niveau supérieur

C’est la troupe des Pays-Bas, The Ruggeds, qui a assurément sidéré tous les spectateurs. Les 7 danseurs ont amené le breakdancing, à un niveau inégalé. Inspirés des mouvements originaux de cette danse hip-hop acrobatique des années 70, ils ont modernisé le style et surtout la mise en scène. Ils ont exécuté des figures hautement spectaculaires et les ont présentées avec beaucoup d’humour. Une prestation qui leur a valu une ovation spontanée.

Et comme si nous n’en avions pas assez vu, le gala s’est terminé avec la fougue et la force des 15 danseurs-percussionnistes argentins de la troupe Malevo. Maniant avec énergie et précision les tambours et les boleadoras (lasso à boules) les danseurs ont démontré toute la puissance des danses traditionnelles argentines.

La troupe d'Argentine Malavo a impressionné les spectateurs avec les boleadoras. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Cette soirée a filé à la vitesse du son, nous laissant à la fois abasourdis et dans l’espoir vain que cela ne se termine pas. Oui, le Festival DANSEncore est de retour. Et il est plus en forme que jamais.