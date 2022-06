Le 100 e jour de violences armées en Ukraine est passé… et la perspective de paix paraît toujours aussi lointaine. Entre une lente conquête russe à l’est, une incertaine contre-attaque ukrainienne de l’ouest et du nord, et la perspective d’un « conflit gelé », cette guerre s’installe dans la durée.

Le président Volodymyr Zelensky reconnaît que la Russie occupe 20 % du territoire de son pays, et que les troupes ukrainiennes perdent, depuis la mi-mai, entre 60 et 100 soldats par jour. Même s’il opine que la reconquête sera longue , il vient pourtant de déclarer, aux premiers jours de juin, que la victoire sera à nous .

À Moscou, on est moins volubile qu’à Kiev. Le Kremlin s’abrite derrière un épais mur de propagande – ou de silence – sur ce qui se passe vraiment. Pendant ce temps, la partie ukrainienne tient une communication de guerre habile et incessante, un discours au total moins éloigné de la réalité que celui de Moscou.

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie a atteint certains résultats dans la bataille du Donbass… Que veut-il dire par là

Mensonges et faux-semblants

Vladimir Poutine serait maintenant plus concentré sur la prise du Donbass (archives). Photo : Reuters / MIKHAIL METZEL

La guerre, c’est aussi le mensonge, les feintes, les faux-semblants, les dissimulations ou les exagérations… En la matière, Poutine et le régime russe ne donnent pas leur place. On sème de fausses pistes : on dit une chose un jour et son contraire le lendemain. On l’a vu avec ce simulacre de négociations en avril.

En plus, il y a, dans le récit officiel déroulé par la télévision russe, un élément de réalité parallèle , de fantasmagorie, par exemple lorsqu’on y parle, avec le plus grand sérieux, du régime nazi de Kiev, un conte maléfique, un « Bonhomme Sept-Heures », inventés pour tenir en laisse l’auditoire captif des médias officiels de Moscou.

Avec cette courte parole de sphinx – certains résultats sont atteints – le Kremlin laisse entendre qu’un gain limité au Donbass pourrait maintenant satisfaire Poutine. De fait, la Russie a ravalé ses rêves initiaux de conquête de l’Ukraine, ou de chute du gouvernement Zelensky – du moins à court et moyen terme.

Aujourd’hui, Moscou semble se rabattre, en gros, sur les deux régions du Donbass (les « oblasts » de Lougansk et de Donetsk – à ne pas confondre avec les deux villes du même nom), plus la Crimée, plus une bande de terre entre les deux, incluant la ville martyre de Marioupol : en gros, le 20 %, c’est ça.

À cela s’ajoute le cas singulier de Kherson, aux portes de la Crimée, ville conquise sans massacres ni destructions, mais où une résistance sourde s’organise.

Les attaques s'intensifient à Sievierodonetsk. Photo : Reuters / SERHII NUZHNENKO

Le Donbass est précisément l’addition de ces deux régions-là. Avec l’épouvantable massacre en cours à Sievierodonetsk, l’oblast de Lougansk est pratiquement aux mains des Russes. Ce qui n’est pas vrai, en revanche, de l’oblast de Donetsk – qui, lui, n’est pris qu’à 50 % environ… et où les Ukrainiens se battent mètre par mètre.

Kiev contre tout compromis territorial

Les dirigeants ukrainiens répètent que pour eux, tout compromis territorial est exclu. Leur ligne est de dire : Nous voulons reconquérir notre pays, tout notre pays. Car si on laisse aujourd’hui à Poutine ce territoire conquis au prix de notre sang, avec son discours de haine et de négation de notre peuple […], cela ne fera qu’alimenter la bête et l’encourager à recommencer, dès qu’elle le pourra.

Ici, on peut parler d’une exigence de justice, par opposition à l’approche de la paix à tout prix . Et ce point de vue est largement partagé en Ukraine, selon des sondages qu’on réussit, même en temps de guerre, à faire là-bas.

La chaîne américaine NBC en citait un le 3 juin, mené en mai par l’Institut international de sociologie de Kiev : on y apprend, sans surprise, que 82 % des Ukrainiens pensent – malgré les horreurs qu’ils endurent – qu’il ne faut pas céder de territoire , qu’il faut reconquérir tout ce qui a été arraché.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky visite un site endommagé par les frappes militaires russes, à Kharkiv, le 29 mai 2022. Photo : via reuters / Bureau de la présidence ukrainienne

Dans ce discours, on fait valoir que la pulsion fondamentale de la Russie de Poutine, c’est l’annihilation de l’Ukraine. Ce point de vue soutient, en somme, que la défaite de la Russie dans cette guerre est une exigence morale, en plus d’une exigence de sécurité. Un peu comme, en 1945, la défaite totale de l’Allemagne – et non un compromis avec l’Allemagne – était un objectif sur lequel il était impossible de transiger.

Cette intransigeance des Ukrainiens face à Moscou ne revient pas forcément à dire que Russie de Poutine égale Allemagne d’Hitler , mais reflète leur totale absence d’illusions sur la possibilité d’un compromis avec leur agresseur.

Solidarité décroissante en Occident?

Mais il y a aussi le point de vue extérieur, celui des Européens, des Américains, des Occidentaux en général qui malgré leur solidarité active des trois derniers mois, ne le voient pas forcément comme ça.

Ce point de vue – appelons-le, le « point de vue de la paix », mais avec soutien aux Ukrainiens – dit qu’un compromis, à terme, est inévitable et que l’attention, l’empathie, la détermination et la capacité à fournir de l’aide, de la part des Européens et des Américains, finiront par s’atténuer, par baisser.

Un soldat ukrainien transportant un Javelin, un lance roquette de fabrication américaine, dans la région de Kiev, le 13 mars 2022. Photo : Reuters / GLEB GARANICH

En Allemagne, en Italie, ce point de vue s’exprime. Même le président Joe Biden partisan sans faille et généreux jusqu’à maintenant du gouvernement ukrainien, dit qu’il devra y avoir négociation pour mettre fin à cette guerre .

Ce point de vue, qui va croissant, se double d’un scepticisme quant à la possibilité objective d’une reconquête totale de leur territoire par les Ukrainiens. Donc, on dit qu’il faudra tôt ou tard s’asseoir pour parler de cessez-le-feu, et, oui, de concessions territoriales. Et que, pour ce faire, il faudra exercer des pressions sur les amis ukrainiens, même si c’est pour faire un compromis avec le Diable

La guerre qui va durer

En attendant, à l’horizon des 200 jours (la fin de l’été), cette guerre semble s’installer dans la durée. Il faudra voir si les livraisons d’armes se poursuivent, si elles atteignent leur but, si elles changent la donne dans les prochaines semaines.

Selon beaucoup d’analystes comme ceux de l’Institut pour l’étude de la guerre, à Washington, ou encore du renseignement militaire britannique – tous deux généreux en analyses sur l’évolution des fronts –, il y a une possibilité de blocage mutuel, de guerre gelée .

Les Russes seraient bientôt stoppés; ils devraient renoncer à leur rêve de pousser vers Odessa, mais ils s’accrocheraient à leur bande de terrain dans l’est et le sud-est. Et les Ukrainiens n’arriveraient pas à les bouter dehors. Scénario plausible.

En ce moment, l’armée russe met le paquet – pratiquement tout ce qu’elle a sous la main – dans l’oblast de Lougansk, sur un quadrilatère de 50 kilomètres par 100 devenu l’enfer sur Terre. On y applique avec cruauté un déluge de feu et de métal afin de pouvoir ensuite déclarer victoire .

Ce gain tactique semble en effet à portée de main, mais à quel prix? Au prix d’une destruction systématique du territoire conquis . C’est la méthode russe , déjà appliquée en Syrie entre 2015 et 2017 (notamment à Alep-Est), au prix de souffrances atroces des civils et d’une destruction de l’industrie et de la terre qu’on vient de prendre .

Il y a aussi un autre prix probable à cette furieuse offensive localisée de l’armée russe : il est possible qu’elle se retrouve ensuite au bord de l’épuisement, manquant de ressources, en hommes comme en matériel.

Un vainqueur amoché, en somme, tout au plus capable de maintenir les maigres positions conquises… et encore.