Le maire de Bromont en colère après une coupe d’arbres chez un résident

Le citoyen ne détenait pas le permis nécessaire pour effectuer ce genre de travaux, souligne l'élu.

C’est sur son terrain. Il faut savoir que lorsqu’on présente un projet à l’urbanisme, quand le projet est accepté, tout est clair. On sait où sont les zones humides, où on peut déboiser, l’implantation du bâtiment. Surtout en montagne, c’est d’autant plus clair , souligne le maire.

« Quand quelqu’un détruit un milieu humide, c’est préoccupant. Je crois qu’en 2022, on sait que les milieux humides, on ne touche pas à ça. » — Une citation de Louis Villeneuve, maire de Bromont.

Le maire dit s’attendre à une remise du terrain à son état initial. Nos services d’urbanisme ont pris ça en main. Ils ont aussi averti la MRC [...] et on a avisé le ministère de l’Environnement .

Il souhaite également des sanctions significatives pour lancer un message fort. Il rappelle qu’un permis est nécessaire pour couper un arbre. Si je veux couper des arbres, même pour faire du ménage sur mon terrain, je dois demander à la Ville de Bromont, c’est clair , martèle-t-il.

Le citoyen concerné, Kevin Boutin, a parlé à Radio-Canada vendredi après-midi. Il reconnaît qu’il n’avait pas de permis avant de procéder, mais assure collaborer pour que le terrain soit réaménagé comme avant.

Je suis en parfait accord avec les citoyens et le maire qu’il n’aurait pas fallu que je le fasse et qu’il aurait fallu que je demande un permis. On a mal interprété ce qu’on pouvait faire à ce niveau-là , explique-t-il.

Suite à ça, quand la Ville nous a contactés pour nous aviser, on a tout de suite arrêté les travaux et on est tout de suite rentrés en contact avec une firme de biologistes pour pouvoir voir "une partie du mal est fait, c’est quoi les prochaines étapes, est-ce qu’il faut remblayer, c’est quoi le plan de restauration de tout ça" , continue-t-il.