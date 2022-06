Intervention des pompiers de Saguenay au Complexe Jonquière de Rio Tinto

L'opération a débuté après 21 h.

Vers 23 h 45, plusieurs camions de pompiers étaient toujours sur place. Ils sont positionnés à partir de l’entrée ouest, près du Carré Davis.

Des pompiers pouvaient être aperçus au loin, mais il n'a pas été possible d'obtenir aucune information du côté du Service de sécurité incendie de Saguenay.

En raison de l'heure tardive, il n'était pas possible non plus de joindre le service des communications de l'entreprise.

L'assistance du Service de police de Saguenay n'a pas été demandée.

Avec les informations de Myriam Gauthier