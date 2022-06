Des Sherbrookois se mobilisent pour le retour d’une rue piétonne dans le centre-ville

Rappelons que le projet de Wellington sur mer, qui fermait la rue Wellington Nord aux automobilistes entre les rues Meadows et Albert depuis deux étés, a été mis sur la glace cette année en raison de contraintes liées à la construction du pont des Grandes-Fourches.

Tout en comprenant ces contraintes, des personnes sur place vendredi ont indiqué qu’elles auraient aimé pouvoir profiter de certains aménagements pour les piétons pendant la saison estivale.

Ce qu’on se demande, c’est pourquoi on n’a pas proposé une autre rue piétonne, pourquoi on n’ôterait pas au moins les stationnements sur rue pour mettre des tables à pique-nique, ou encore pourquoi on ne bloquerait pas la rue les fins de semaine quand il n’y a pas de travaux pour permettre les aménagements temporaires pour les piétons? demande Ariane Lafontaine, l’organisatrice de l’occupation.

Je crois aux espaces piétons. Je crois que ça contribue à la vitalité économique et à la vitalité citoyenne , a également remarqué Laurence Mailhiot, une résidente croisée sur place.

Certains commerçants appréciaient d’ailleurs l’achalandage supplémentaire en été. Nous, ça amène de l’achalandage au niveau du take-out pour de la nourriture , remarque le chef exécutif du restaurant Méchant Steak, Michael Cloutier.

Les occupants réclamaient le retour d'une rue piétonne au centre-ville. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

L’expérience de l’oasis urbaine ne convainc cependant pas tous les commerçants. Certains d'entre eux croient qu’une réflexion est nécessaire sur le plan de la sécurité et de l’accessibilité avant de relancer de tels projets.

Une rue ouverte, ce n’est pas un parc non plus. Il y a des gens qui y habitent, des gens qui y travaillent, des gens qui font du commerce, aussi , a souligné Anik Beaudoin, du Restaurant Auguste.

Ça a été vraiment compliqué au niveau des stationnements, de la circulation locale ajoute Stéphanie Dubreuil, la propriétaire de la Boutique Kitsch.

C’est sûr que ce n’est pas l’idéal au niveau des livraisons. Nous, ça nous a occasionné beaucoup de problèmes l’été dernier remarque quant à elle Émily Lapierre, du magasin Bloma.

Un projet « évolutif », selon la mairesse

Les élus croient au potentiel d'une rue piétonne et ne ferment pas la porte à un retour en 2023. Ils souhaitent cependant consulter les citoyens et les commerçants pour déterminer leurs besoins.

« Peut-être que le besoin qu’on avait en 2020 n’est pas le même tout à fait que celui qu’on est rendu à avoir en 2022, et il ne sera peut-être pas le même en 2025. J’aime le fait que le projet soit évolutif, et pas figé dans le temps. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

On est quand même dans une tendance qui veut que les gens se réapproprient leur centre-ville. Au-delà de refaire les bâtiments, que les gens sentent une certaine fierté à être dans le centre-ville, et ça, ça passe par plus le fréquenter , soutient le conseiller municipal du district du Lac-des-Nations Raïs Kibonge.

Selon la directrice de la promotion, de l’accueil, du tourisme d’affaires et sportif de Destination Sherbrooke Lynn Blouin, une rue piétonne ne va pas attirer les touristes à Sherbrooke, mais pourrait tout de même être avantageuse. Une fois à destination, de savoir qu’il y a un lieu comme ça qui est invitant, assurément que c’est un plus pour une destination , souligne-t-elle.

Vendredi, Destination Sherbrooke a par ailleurs lancé sa programmation estivale, dont des passeports permettant d’obtenir des rabais dans 19 attractions. Neuf passeports-attraits de thématiques différentes qui vont inviter les gens à connaître un peu plus notre histoire, à bouger, à découvrir des activités techno, à avoir des thématiques différentes, la bière en étant un, avec des expositions particulières cette année , précise Lynn Blouin.

Avec les informations de René-Charles Quirion