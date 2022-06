Un nouveau service en Estrie pour les patients sans médecin de famille 

Il permettra à un patient sans médecin de famille de joindre par téléphone une infirmière dans un centre d'appel, qui pourra l'orienter vers le professionnel de la santé le plus qualifié pour le prendre en charge. Ces professionnels incluent bien sûr des médecins, mais aussi des pharmaciens communautaires, des travailleurs sociaux, des infirmières et d’autres spécialistes.

L'établissement de santé espère ainsi désengorger les urgences de la région et donner un peu de répit au personnel, alors que les établissements de santé débordent.

Les gens du réseau de la santé viennent de vivre deux années fort tumultueuses, alors pour leur permettre de prendre des vacances, on doit s'ajuster. Cet ajustement-là passe par une diminution, ce que nous souhaitons, de l'achalandage dans les urgences [...] On voit de nouvelles stratégies pour ne pas se rendre aux urgences si on a un problème de santé qui est mineur, alors on insiste sur le fait de passer par le guichet d'accès à la première ligne , a expliqué la directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS Patricia Bourgault lors d’un point de presse.

Les patients ayant recours à ce service ne compromettront pas leur place sur la liste d'attente pour l'obtention d'un médecin de famille. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS dit également ne pas avoir été témoin de médecins qui souhaitent réduire leur nombre de patients en raison de l'arrivée du guichet.

Du 8 au 15 juin, le CIUSSS déménagera des équipements pour que cette nouvelle centrale d'appel soit opérationnelle. Le numéro de téléphone pour avoir accès au guichet sera ensuite dévoilé.

Avec les informations de Pierrick Pichette