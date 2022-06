Amanda Simard s’inquiète du très faible taux de participation électorale en Ontario

Ça reflète qu'il n'y avait pas de désir de sortir, que les gens n'avaient pas vraiment de raison de voter pendant cette élection , a déclaré la députée sortante dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Mme Simard affirme pourtant avoir mené une bonne campagne. Le Parti libéral de l’Ontario, décimé lors de l’élection de 2018, a voulu offrir un message positif sous la gouverne de Steven Del Duca. On ne voulait pas aller avec des attaques et créer de la peur chez les gens , explique-t-elle.

Mais la stratégie n’a pas porté ses fruits. M. Del Duca a perdu son siège et sa formation politique ne comptera que huit députés à Queen’s Park, soit un de plus qu’au dernier scrutin.

Les partis de gauche se sont partagé les votes et ont permis aux troupes conservatrices de faire des gains, selon elle. Si on regarde les votes [obtenus par les] néo-démocrates et l'appui au Parti libéral de l'Ontario, c'est clair que la majorité des Ontariens ne voulaient pas de monsieur Ford.

L’ancienne députée provinciale ne croit pas que les électeurs lui ont fait payer sa défection du Parti conservateur en 2018, lorsque Doug Ford a annoncé des compressions en francophonie, pour se joindre aux libéraux en 2020. Seulement quelques électeurs sur les milliers de personnes rencontrées l’ont soulevé.

« La plupart des gens me disaient qu'ils étaient fiers que j'aie fait ça, que maintenant ils pouvaient voter pour le candidat, la candidate qu'ils voulaient parce que c'était une circonscription traditionnellement libérale, très libérale. Don Boudria gagnait ce comté au fédéral avec des 80 %. C'est du jamais vu. » — Une citation de Amanda Simard, ancienne députée de Glengarry—Prescott—Russell

Amanda Simard affirme que les Franco-Ontariens auront tout intérêt à faire preuve de vigilance au cours du deuxième mandat de Doug Ford s’ils veulent préserver leurs droits. Je l’ai encore vu dans les derniers mois. Le gouvernement se vantait pour des petites pinottes. Vraiment! C’était le strict minimum qu'il pouvait faire pour les Franco-Ontariens. Donc, ce qu'ils ont appris, c'est comment gérer leur image.

Amanda Simard Photo : Radio-Canada

Mme Simard ne sait pas encore ce qu’elle fera au cours des prochains mois, ni si elle va renoncer définitivement à la politique. Après quatre ans à l’Assemblée législative de l’Ontario, elle a mis des projets personnels et professionnels de côté. Elle va maintenant s’y consacrer.