Le violoniste québécois Alexandre Da Costa à Londres pour le jubilé d’Élisabeth II

Aux côtés de l’Ensemble folklorique national hongrois, le violoniste a interprété la Rhapsody No. 2 de Béla Bartók en tant que soliste invité et représentant du Canada, en ouverture d’un concert-événement de trois heures.

C’est un très grand honneur d’être ici , a réagi Alexandre Da Costa en entrevue peu après sa prestation.

« J’ai fait 2000 concerts à l’étranger. [...] Mais cette ligne-là dans mon C.V., elle va toujours me rappeler de très, très bons souvenirs. » — Une citation de Alexandre Da Costa, violoniste et chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Le spectacle, qui se voulait un cadeau de la Hongrie à la reine d’Angleterre en l’honneur de ses 70 années de règne, a mêlé les œuvres les plus techniques et les plus complexes du pays aux chorégraphies des danseurs et danseuses de l’Ensemble folklorique national hongrois.

En tout, quelque 150 artistes ont foulé les planches du Sadler’s Wells Theatre de Londres, dont les musiciens et musiciennes de l'Orchestre philharmonique royal.

Le violoniste Alexandre Da Costa avec du maestro Oleg Caetani, qui était lui aussi un artiste invité du spectacle de vendredi soir. Photo : Alexandre Da Costa

Conquérir le monde par l’art

Pour Alexandre Da Costa, ce retour sur scène à l’étranger fait office de rappel après de longues années de pandémie : celui de rêver grand .

C’est ma place d’être un musicien qui voyage et qui représente mon pays du mieux que je peux, lance-t-il. C’est vraiment touchant.

Les envies de grandeur d’Alexandre Da Costa ne se limitent pas à sa carrière solo.

En août, l’Orchestre symphonique de Longueuil, qu'il dirige, partira en tournée à l’étranger pour la première fois de son histoire — une série de dix concerts au Brésil et en Colombie. En 2024, l’ensemble mettra le cap sur l’Autriche et l’Espagne.

Il faut sentir que ce qu’on fait au Québec, c’est extrêmement exportable, dit-il. On est un très très beau peuple de créateurs, et un incubateur d’art très puissant et reconnu à travers le monde.

« Ça vaut la peine de vouloir conquérir le monde par l’art, pas par ambition, mais par désir de partager quelque chose de magique avec les gens. » — Une citation de Alexandre Da Costa, violoniste et chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Alexandre Da Costa a offert de nombreux concerts en Europe et en Asie. Photo : Radio-Canada

Les Balcons symphoniques immortalisés

Durant la pandémie, Alexandre Da Costa a mis en veilleuse ses rêves internationaux afin de prendre soin, à sa façon, des plus vulnérables.

J’ai eu de grands questionnements. Je me suis dit que je n’apportais pas assez de luminosité et de thérapie aux gens qui en avaient besoin , raconte-t-il.

C’est ainsi qu’il a décidé, avec un petit groupe de musiciens et de musicienne de l’Orchestre symphonique de Longueuil, de sillonner le Québec afin d’offrir quelque 120 concerts intimes sur les terrains de résidences pour personnes âgées, de CHSLD et d'hôpitaux.

Au fil de ces Balcons symphoniques, le répertoire de l’ensemble, d’abord axé sur l’oeuvre de Beethoven et de Mozard, a progressivement évolué de manière à faire place à des adaptations de grandes chansons québécoises, comme J’t’aime comme un fou, de Robert Charleois, et Une chance qu’on s’a, de Jean-Pierre Ferland.

Le tout sera immortalisé dans un album intitulé Stradivarius, je me souviens, qui est à paraître en juin.

Pour Alexandre Da Costa, il s’agit de symphoniser la musique québécoise et francophone dans un format sans paroles, ce qui lui permet de voyager au-delà des frontières de la langue.