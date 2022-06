Les ventes de logements ont reculé de 9 % à Montréal le mois dernier

Au total, 4874 ventes ont été enregistrées dans la région métropolitaine pour le mois de mai, une baisse par rapport aux 5354 transactions de mai 2021, a précisé le groupe.

Le ralentissement des ventes a été le plus évident dans la catégorie des plex, soit les immeubles de deux à cinq logements comme les duplex et les triplex. Leurs ventes ont diminué de 15 % sur un an.

Les maisons unifamiliales ont vu leurs ventes chuter de 7 %, tandis que celles des copropriétés ont diminué de 10 %.

L' APCIQ a précisé que les prix médians étaient passés de 580 000 $ en avril pour les maisons unifamiliales à 576 000 $ en mai, ce qui représentait leur deuxième baisse mensuelle consécutive, une première depuis juin 2021. Cependant, le prix médian du mois dernier est toujours supérieur de 16 % à celui de mai 2021.

Les nouvelles inscriptions à la vente ont grimpé de 12 % le mois dernier pour se chiffrer à 7152, alors qu'elles avaient été de 6360 il y a un an. Le nombre d'inscriptions actives est cependant resté pratiquement inchangé par rapport à mai 2021.

Jamais autant de nouvelles propriétés n'ont été mises en vente sur le marché de la région métropolitaine de recensement de Montréal pour cette période de l'année depuis 2014 , a souligné le directeur du service de l'analyse de marché de l' APCIQ , Charles Brant, dans un communiqué.