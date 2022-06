Des Granbyens multiplient les efforts pour aider l’Ukraine

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, un couple de Granby d’origine ukrainienne multiplie les efforts pour aider son pays natal. Lada Stroykova et Yevgeniy Stroykov ont notamment récolté du matériel et de l’argent afin de les acheminer aux soldats et aux civils des villes bombardées. Leur page Facebook, créée le premier jour du conflit, a également donné naissance à un mouvement citoyen très actif qui se prépare à accueillir des ressortissants.

Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça , souligne Mme Stroykova.

Grâce à son groupe Facebook, elle a pu commencer par soutenir les soldats au front. L’ami de mon frère est au front. C’est pour ces soldats qu’on a acheté ici des lunettes, des protections, des gants, des jumelles… , énumère-t-elle.

Par un autre canal, de l'argent et du matériel ont pris le chemin de Kiev pour aider les civils.

« Notre cœur nous a dit qu'il faut agir. Après, on s’est rendu compte que quand on fait quelque chose pour la victoire, ça nous aide. » — Une citation de Lada Stroykova

C'est comme un travail à temps plein après le travail à temps plein. Mais ça nous soutient, vraiment, car sinon, c’est difficile à supporter tout ça mentalement , ajoute son conjoint Yevgeniy Stroykov, qui est lui aussi Ukrainien d’origine.

Le couple établi à Granby depuis 2004 peut compter sur leur fils à Montréal pour faciliter les envois par l'intermédiaire d'une église ukrainienne.

Ils ont un gros centre d’aide humanitaire. Ils font un envoi régulier de conteneurs vers l’Ukraine. C’est là qu’on amène nos médicaments, les brosses à dents, les produits d’hygiène, les pansements médicaux. Ça, c’est très précieux , remarque Mme Stroykova.

À Granby, la communauté entourant le couple s'est agrandie au fil des jours. Leur groupe Facebook compte maintenant plus de 240 membres. Des dons sont également entreposés en attente de familles qui arriveront au Canada. [On a] une personne qui s’occupe des meubles, une personne qui s’occupe des vêtements, une personne qui s’occupe des ententes, une autre personne qui s’occupe du travail et de l’hébergement , souligne Lada Stroykova.

« On a des listes de gens qui planifient de venir. On a des listes de gens qui veulent accueillir des gens ici. [...] C’est vraiment une preuve d’empathie, ça me touche. » — Une citation de Lada Stroykova

D'autres bénévoles organisent ce samedi une vente de garage-bénéfice devant l'église Saint George, à Granby, avec les surplus des collectes. Des drapeaux-épinglettes de l’Ukraine fabriqués par le Cercle de fermières de Waterloo seront aussi en vente.

Avec les informations de Guylaine Charette