Une course contre la montre pour nettoyer les dégâts de la tempête dans la Forêt Larose

Des arbres déracinés, des branches pulvérisées… Dans l’est ontarien, nombreux sont les boisés qui n’ont pas été épargnés par la tempête historique du 21 mai 2022. Parmi ceux qui ont été dévastés, il y a la Forêt Larose, un joyau naturel de la région qui s’étend sur plus de 11 000 hectares.

À l’heure actuelle, les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), qui sont les propriétaires de la Forêt Larose, sont engagés dans une course contre la montre pour récolter les arbres renversés par les vents violents.

Le secteur de la forêt à Hammond a été durement touché par le derecho qui s’est abattu sur l’est ontarien il y a deux semaines. La technicienne en foresterie aux CUPR Manon Besner, affirme que les endroits les plus affectés, ce sont les plantations de conifères , principalement celles de pins rouges et de pins blancs.

Manon Besner est technicienne en foresterie aux Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Le temps presse pour récolter les troncs d’arbres qui jonchent le sol, puisque ces derniers sont notamment vulnérables aux insectes.

Eux, ils l’ont senti dans l’air qu’il y a des blessures [sur les arbres]. Donc, ça ne sera pas long qu’on va perdre le bois, soit par les champignons ou les insectes , met en garde Mme Besner.

Les plantations de conifères, principalement du pin rouge et du pin blanc, sont celles de la Forêt Larose qui ont été les plus touchées par la tempête du 21 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

« Il faut agir rapidement. Nous, nous sommes chanceux, car on a [des] entrepreneurs forestiers qui vont pouvoir venir dans les prochaines semaines nous aider et mettre la main à la pâte. » — Une citation de Manon Besner, technicienne en foresterie aux Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR)

La récolte devra idéalement être faite d’ici les deux prochains mois, et ce, afin de préserver la valeur du bois.

Les propriétaires de boisés privés n’ont pas la même chance

Le directeur de l’urbanisme et de la foresterie des CUPR , Louis Prévost, sait bien que les propriétaires de boisés privés n’ont pas la même chance pour ramasser le bois rapidement. C’est pourquoi il lance un cri du cœur en leur nom.

Louis Prévost, directeur du département d'urbanisme et de foresterie pour les Comtés unis de Prescott et Russell lors de la préparation des sentiers de la Forêt Larose en avril 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les propriétaires de boisés privés n’ont pas nécessairement accès aux mêmes contacts que nous par rapport aux différents entrepreneurs qui pourraient donner un coup de main. Puis, les différents entrepreneurs, il n’y en a pas une tonne non plus , a-t-il déclaré en entrevue plus tôt cette semaine.

Environ 20 % des membres de Boisé Est, qui représente les propriétaires de boisés privés de la région, ont subi des dommages liés à la tempête du 21 mai dernier, selon le vice-président de l’association, Jean St-Pierre.

Jean St-Pierre est le vice-président de Boisé Est, une association qui représente des propriétaires de boisés privés dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Plusieurs jours après le passage du derecho, l’étendue des dégâts n’est pas encore connue.

Présentement, nous faisons un sondage auprès des membres pour savoir quel est le niveau de dommages dans leurs forêts , explique Jean St-Pierre.

Ultimement, il va y avoir un besoin d’avoir de l’aide financière pour aider ces gens à faire ce travail qui est extrêmement important , poursuit-il.

Avec les informations de Denis Babin